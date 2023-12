Décès du créateur de la Fondation Gianadda, le Suisse Léonard Gianadda

Entrepreneur et mécène culturel, le Suisse Léonard Gianadda, créateur de la Fondation Gianadda, à Martigny dans le Valais est décédé ce dimanche 3 décembre 2023.

Figure emblématique du monde de l'art en Suisse, le mécène et entrepreneur suisse Léonard Gianadda est décédé dimanche 3 décembre 2023 à l'âge de 88 ans des suites d'un cancer.

La Fondation Giannada est une des plus courues de Suisse pour la qualité de ses expositions, notamment d'art moderne et contemporain. Elle accueille en moyenne 250 000 visiteurs par an.

Léonard Gianadda avait créé cette fondation-musée dédiée à l'art en 1978 sur les vestiges d'un temple gallo-romain à Martigny dans le Valais, en Suisse romande, en hommage à son frère Pierre qui s'était tué dans un accident d'avion un an et demi avant.

Membre de l'Académie française des Beaux-Arts, Léonard Gianadda avait reçu en 2019 un Prix Europa Nostra pour ses "contributions exemplaires" au patrimoine du Vieux Continent, attribué par des jurys d'experts du patrimoine de toute l'Europe.

Né en 1935 à Martigny, il est le petit-fils d'un immigré italien du Piémont. Ingénieur mais aussi photoreporter, Léonard se fait connaître dans l'entrepreunariat immobilier et est à l'origine de nombreux bâtiments et ouvrages dans sa ville natale. Passionné d'archéologie et d'art, il va ensuite à travers sa fondation, faire de Martigny un haut lieu de l'art à l'échelle mondiale.