Décès du dessinateur d'Astérix Albert Uderzo

L'irréductible dessinateur, Albert Uderzo, créateur avec René Goscinny, d'Astérix, le plus célèbre des Gaulois et mythe de la bande dessinée, s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans.

"Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a indiqué son gendre Bernard de Choisy à l'AFP.

Dessinateur génial mais modeste, Uderzo avait, avec son compère Goscinny décédé en 1977, créé un mythe connu de tous les Français et bien au delà dans le monde. Depuis sa retraite, en 2013, les derniers albums des aventures d'Astérix et de son compère Obélix étaient composés par le duo Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin), fidèles au style et à la patte de l'artiste.

"Albert Uderzo avait trouvé la recette de la potion magique : un esprit rieur, un coup de crayon indépassable, une complicité indéfectible avec Goscinny et des heures de travail. Noblesse suprême, il avait accepté que ses héros lui survivent pour le bonheur de son public", a réagi le ministre de la Culture, Franck Riester sur son compte Twitter.

"Depuis plus de 60 ans, Astérix a suscité chez des millions de lecteurs à travers le monde, page après page, et à chaque relecture, un plaisir et une joie profonde. Devenu un véritable mythe, le petit Gaulois fait aujourd'hui partie du patrimoine littéraire et artistique universel, et continuera longtemps encore de porter ses valeurs de tolérance et de résistance dans ses aventures", a souligné de son côté Arnaud Nourry, le PDG du groupe Hachette Livre qui publiait les aventure d'Astérix.

Plusieurs personnalités politiques, d'Anne Hidalgo à Marine Le Pen, ont également rendu hommage au dessinateur à la carrière époustouflante.

- Admirateur de Disney -

Né avec douze doigts, daltonien, rêvant de devenir clown, Albert Uderzo n'était pas spécialement destiné à devenir dessinateur même si son talent pour le dessin fut remarqué dès la maternelle.

Avant de devenir un des maîtres de la BD, il fut lui-même un grand lecteur de BD. Toute sa vie, il a été un admirateur de Disney et était flatté quand on le comparaît au créateur de Mickey.

Parmi les maîtres qu'il vénérait on trouve le dessinateur Raymond Poïvet ("Les pionniers de l'espérance"), Calvo ("La bête est morte") et surtout André Franquin ("Spirou", Gaston"...).

Uderzo restera comme un dessinateur capable de tout représenter. Avant la rencontre avec René Goscinny, il a travaillé avec le scénariste Jean-Michel Charlier sur la série "Tanguy et Laverdure", les "chevaliers du ciel".

Il avait une vision pointue et réaliste du monde et un sens du comique de haute volée.

Avant Astérix, Uderzo et Goscinny ont réalisé les aventures du corsaire "Jehan Pistolet" et du reporter "Luc Junior". Le duo s'amusera encore avec les aventures de "Oumpah-Pah", histoire désopilante d'un Indien qui traverse une Amérique moderne avec ses acolytes le chevalier du Roy et gentilhomme Hubert de la Pâte-Feuilleté, surnommé "Double-Scalp".

- David contre Goliath -

En 1959, pour le tout nouveau journal Pilote, il se lance dans les aventures d'Astérix le Gaulois.

"On était parti sur une autre idée qui était le Roman de Renart. Mais ça avait déjà été fait (...) Il a fallu se creuser la tête pour trouver quelque chose. René m'a dit: +Cite-moi toutes les périodes de l'Histoire de France+. J'ai commencé par les Gaulois et c'est parti comme ça", avait raconté le dessinateur au magazine Beaux Arts en 2009.

Il expliquait le succès de son personnage au fait qu'Astérix c'était David contre Goliath.

"Chacun d'entre nous se sent un peu écrasé par une force supérieure contre laquelle il ne peut rien (...) Et là, tout à coup, il y a des petits bonhommes qui détruisent et qui mettent en l'air cette force supérieure qui est en face d'eux... C'est l'image qui en ressort et c'est ce que ressentent les gens en lisant", assurait Uderzo.

A la mort de Goscinny, en 1977, Uderzo, fou de douleur, eut la tentation de tout arrêter. Heureusement, il n'en fit rien. En 1979, il achève "Astérix chez les Belges", dernier album écrit pas Goscinny, et réalisera, seul, neuf autres albums avant de passer la main à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

A chaque nouvel album, Uderzo avait un mot d'encouragement pour le nouveau duo.

Sorti l'automne dernier, le 38e opus des aventures d'Astérix, "La fille de Vercingétorix" est le livre qui s'est le plus vendu en France en 2019.