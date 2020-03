Décès du dessinateur François Dermault co-auteur des "Chemins de Malefosse"

Le dessinateur de BD François Dermault, co-auteur de la série "Les chemins de Malefosse", est décédé à l'âge de 70 ans, a-t-on appris vendredi auprès de son éditeur.

"C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de François Dermaut. Âgé de 70 ans, il est mort des suites d'une longue maladie", ont annoncé les éditions Glénat dans un communiqué.

Le dessinateur était notamment connu pour avoir co-réalisé avec Daniel Bardet la série historique "Les chemins de Malefosse". Il en dessinera 12 volumes entre 1982 et 2004. Cette série intemporelle et populaire qui a révolutionné la bande dessinée historique s'est écoulé à plus de 1,2 million d'exemplaires.

Également illustrateur et aquarelliste de renom, il publie en 2003 "Carnets de Saint-Jacques-de-Compostelle", une oeuvre personnelle drôle et touchante.

Après avoir dessiné, tout en étant tombé malade, son diptyque "Rosa", qui reste sans doute son chef-d'oeuvre graphique et dont les albums sont sortis en 2015 et en 2019, François Dermault travaillait actuellement sur "Lumière à Cornemule", un nouveau diptyque adapté du roman de Gilbert Bordes.

"Cet homme franc, entier, intègre et honnête va nous manquer. Nous sommes heureux d'avoir pu offrir, pendant toutes ces années, un espace créatif à un tel artiste", a réagi son éditeur.