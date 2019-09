Décès du peintre et dessinateur Pierre Le-Tan

Le peintre et dessinateur Pierre Le-Tan, qui a illustré de nombreuses couvertures de romans et de magazines dont le New Yorker, est décédé mardi des suites d'une longue maladie à l'âge de 69 ans, a annoncé mercredi son éditeur, la maison Stock.

Né en 1950 à Paris, fils d'un célèbre peintre vietnamien (Lê Phô), il a débuté sa carrière à 19 ans en dessinant des couvertures pour le New Yorker.

"J'ai une façon de dessiner qui est asiatique, c'est-à-dire précise, très linéaire, (avec) une espèce de fausse perspective (...) même si mes sujets ne sont pas asiatiques", confiait-il récemment pour un portrait que lui consacrait un magazine de France 5.

A la fois peintre, dessinateur, écrivain, il a illustré une centaine de livres en français comme en anglais, "dont +Memory Lane+ de Patrick Modiano, +Jardins, les vrais et les autres+ d'Umberto Pasti, et +A Booklover's Guide to New York+ de sa fille Cléo Le-Tan", souligne la maison d'édition dans son communiqué.

Son trait discret et mélancolique seyait à ravir à l'univers de Modiano, prix Nobel de littérature 2014, qui était aussi un de ses amis.

Ses compositions - mêlant fins traits noirs, ombres hachurées, le tout rehaussé d'un peu d'aquarelle - pouvaient être vues comme des "dessins qui doivent être lus et des mots qui doivent être regardés", disait-il.

Ce grand collectionneur érudit a également eu les faveurs de grandes marques pour des publicités et avait imaginé en 1997 les décors de "Quadrille", film de Valérie Lemercier.

Il était l'auteur de plusieurs récits dont "Paris de ma jeunesse" qu'il venait d'achever (sortie prévue en novembre). Il a collaboré pendant de longues années avec sa fille, la créatrice de mode, Olympia Le-Tan.

En 2004, le Musée national d'Art moderne de Madrid lui avait consacré une rétrospective.