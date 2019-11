Décès du traducteur germaniste Bernard Kreiss

Traducteur, lauréat du Grand prix de la traduction de la Société des gens de lettres 2018 pour l'ensemble de son oeuvre, Bernard Kreiss s'est éteint le 26 octobre à l'âge de 81 ans, a annoncé vendredi la Société des gens de lettres (SGDL).

Qualifié "d'orfèvre de la traduction", par la SGDL, Bernard Kreiss avait notamment fait connaître aux locuteurs francophones des auteurs magistraux de langue allemande, aussi différents que Thomas Bernhard, W.G. Sebald et Christoph Ransmayr.

Né à Mulhouse en 1938, Bernard Kreiss s'est d'abord essayé au journalisme, puis à la diplomatie, avant de se consacrer pleinement à la traduction littéraire. Son oeuvre, maintes fois récompensée, comprend à la fois la traduction d'auteurs classiques et des plus grands auteurs contemporains allemands et autrichiens.

Parmi ses traductions, rappelle la SGDL, on trouve le théâtre d'Ödon von Horvath, "Le Village de la lande" d'Adalbert Stifter (Jacqueline Chambon, 1993), deux romans de Theodor Fontane, "Schach von Wüthenow" (Actes Sud, 1988) et "Quitte" (Jacqueline Chambon, 1998), ainsi que "Lenz" de Georg Büchner (Jacqueline Chambon, 1991), "La Montagne volante" de Christoph Ransmayr (Albin Michel, 2008).

Bernard Kreiss avait notamment reçu en 1995 le Prix national autrichien pour l'ensemble des oeuvres traduites de la littérature autrichienne.

"Il a créé durant quarante ans une oeuvre exigeante et impressionnante, donnant des mots français à des auteurs magistraux de langue allemande, aussi différents que Thomas Bernhard, Sebald et Christoph Ransmayr", a affirmé Barbara Fontaine, traductrice d'allemand, membre du jury du Grand prix SGDL/Ministère de la Culture pour l'oeuvre de traduction.