Décès à Hong Kong du DJ à la carrière la plus longue au monde

Ray Cordeiro, qui avait interviewé les Beatles, les Bee Gees, Ella Fitzgerald ou encore Frank Sinatra, comme animateur radio à Hong Kong, est décédé vendredi à l'âge de 98 ans après plus de sept décennies de carrière.

Le Guinness des records l'avait salué en 2000 comme le DJ à la carrière la plus longue au monde.

Reinaldo Maria Cordeiro était "une figure éminente de la culture populaire de Hong Kong" qui a apporté "une contribution considérable à la scène musicale" hongkongaise, a déclaré samedi le ministre de la Culture de la ville, Kevin Yeung.

Connu des fans sous le nom d'"Oncle Ray", Cordeiro avait lancé la carrière de nombreux musiciens locaux et avait fait découvrir les tendances de la musique pop à des générations de fans de Hong Kong au cours de ses émissions de radio.

Cordeiro est décédé vendredi à Hong Kong, entouré de sa famille et de ses amis, qui ont chanté "You'll Never Walk Alone" en guise d'adieu, a indiqué un comité organisant ses funérailles. Il avait été hospitalisé l'an dernier après une attaque cardiaque.

Né à Hong Kong en 1924, Cordeiro était le cinquième des six enfants d'une famille issue de l'immigration portugaise. Après avoir travaillé comme gardien de prison et employé de banque, il s'était tourné vers la musique, animant sa première émission "Progressive Jazz" à Radio Rediffusion en 1949.

Cordeiro s'était fait connaître dans les années 1960 en animant des émissions pour le réseau public de Hong Kong, RTHK, qui ont connu un grand succès auprès des adolescents. Son émission de fin de soirée "All The Way With Ray", lancée en 1970, est devenue l'émission de radio la plus ancienne de la station.

A son départ à la retraite en 2021, il avait déclaré à RTHK : "J'ai eu le meilleur dans la vie et j'ai eu tout ce que je voulais être, tout ce que je voulais faire". Dans son autobiographie, il a écrit: "en partageant de la bonne musique avec mes fans, je suis dans mon élément". "Je refuse d'envisager un monde sans musique".