Denny Laine, cofondateur des Wings avec Paul McCartney, est mort à 79 ans

Denny Laine (d) et Laurence Juber(g), anciens membres du groupe britannique de rock Wings de Paul et Linda McCartney, lors d'un festival de fan des Beatles à Las Vegas, le 1er juillet 2007

Le guitariste britannique Denny Laine, cofondateur des Moody Blues dans les années 1960 et des Wings avec le couple McCartney après la séparation des Beatles, est mort mardi à l'âge de 79 ans, a annoncé son épouse Elizabeth Hines.

Sur le compte Instagram de son mari, Mme Hines a rendu public le décès du musicien d'une maladie des poumons, une "pneumopathie interstitielle imprévisible et agressive".

"J'étais à son chevet, lui tenant la main, alors que je jouais ses chansons de Noël préférées qu'il avait chantées ces dernières semaines (...) tout en étant, cette semaine écoulée, en soins intensifs sous respirateur artificiel", a-t-elle écrit en diffusant une photo de leur couple.

Paul McCartney a déclaré sur Instagram être "très attristé d'apprendre la mort de (son) ancien partenaire du groupe" Wings formé en 1971 avec sa femme Linda McCartney, après la séparation des mythiques Beatles en 1970.

Paul McCartney a salué en Denny Laine "un chanteur et guitariste exceptionnel" et évoqué l'écriture avec lui de leur tube mondial "Mull of Kintyre" (1977).

"Nous nous étions éloignés mais ces dernières années nous avions renoué et partagé nos souvenirs", a écrit la légende britannique de 81 ans.

L'album le plus connu des Wings, en tête des palmarès au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, fut "Band on the Run" en 1973. Le groupe a perduré jusqu'en 1981.

Denny Laine est né en octobre 1944 à Birmingham, en Angleterre, sous le nom de Brian Hines, et est réputé pour s'être mis très jeune à la guitare, influencé par Chuck Berry et Django Reinhardt.

Il fonde les Moody Blues en 1964 avec le pianiste Mike Pinder, un groupe de rock progressif et psychédélique toujours officiellement en activité même si la plupart des membres d'origine sont décédés.

Paul McCartney a évoqué sur Instagram les "excellents souvenirs de (son) époque avec Denny quand les Beatles étaient en tournée avec les Moddy Blues", un groupe que Laine avait quitté en 1965 après leur premier album.