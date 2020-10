Depardieu accusé de viol: un juge saisi par la plaignante reprend l'enquête

Un juge d'instruction à Paris va reprendre les investigations sur des accusations de viol visant Gérard Depardieu, après un recours de la plaignante contre le classement sans suite de l'enquête initiale, a appris mercredi l'AFP auprès d'une source proche du dossier confirmée par une source judiciaire.

La plaignante, une jeune comédienne qui dénonce plusieurs viols et agressions sexuelles en août 2018 au domicile parisien de l'acteur, avait relancé sa plainte après le classement de l'enquête du parquet de Paris en juin 2019.

"Je n'étais pas informé" de la désignation d'un juge d'instruction, a réagi auprès de l'AFP Me Hervé Témime, l'avocat de la star du cinéma français, qui conteste ces accusations. "C'est un non événement, s'agissant d'une décision automatique", a ajouté l'avocat.

Selon la source judiciaire, le magistrat instructeur a été désigné le 19 août pour examiner cette plainte avec constitution de partie civile, un recours qui permet la désignation quasi-automatique d'un juge pour relancer les investigations.

C'est par cette voie que les investigations sur des accusations de viols ont été relancés à Paris contre le réalisateur Luc Besson ou le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, également après le classement d'enquêtes préliminaires.

Concernant Gérard Depardieu, le parquet de Paris, qui peut dans quelques rares cas s'opposer à cette relance de l'enquête, avait rendu le 31 juillet un réquisitoire introductif ouvrant la voie à la désignation de ce juge d'instruction.

"Ma cliente a pris acte de l'ouverture de l'information judiciaire et de la nomination d'un magistrat", a déclaré son avocate Me Elodie Tuaillon-Hibon, sollicitée par l'AFP. "Elle renouvelle sa confiance en la justice, à disposition de laquelle elle se tient, et espère aborder prochainement les différentes étapes de l'instruction dans le calme et le respect", a-t-elle précisé.

Le 4 juin 2019, le ministère public avait conclu neuf mois d'enquête préliminaire en expliquant que "les nombreuses investigations réalisées" n'avaient "pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs".

La première plainte avait été déposée fin août 2018 à la gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône) par cette jeune actrice d'une vingtaine d'années.

Selon cette dernière, les faits qu'elle dénonce se seraient déroulés au domicile parisien de la star, un hôtel particulier du VIe arrondissement, les 7 et 13 août 2018.

L'acteur de 71 ans, monstre sacré du cinéma, avait été entendu en audition libre par la police.