Depardon parmi les lauréats d'un prix des beaux livres

"Rural" du photographe Raymond Depardon est parmi les lauréats d'un prix des beaux livres, qui sacre également le cuisinier Régis Marcon et des ouvrages sur le peintre Amedeo Modigliani ou la F1.

C'est la première édition du prix Les Perles du beau livre, où la sélection initiale est effectuée par "un comité de 30 libraires", et les prix décernés par "un jury composé de personnalités, professionnels des arts, de la culture ou des sports", a indiqué ce dernier dans un communiqué mercredi.

"Rural" (éditions Fondation Cartier), paru en octobre, reprend des photos noir et blanc de la campagne française prises par Raymond Depardon dans les années 1990 et 2000. Il est lauréat de la catégorie photographie.

"Légumes" de Régis Marcon (La Martinière), avec des photos de Philippe Barret, panorama amoureux de ce pilier de la gastronomie, l'emporte dans la catégorie cuisine et vin.

En histoire de l'art, le jury a couronné "Modigliani", de Thierry Dufrêne (Citadelles & Mazenod), riche synthèse sur un artiste "maudit", et en sport "Formule 1" du Danois Peter Nygaard, histoire de ce sport qui a 70 ans.

Les autres livres récompensés sont "Le Style des années 50" de Dominic Bradbury (architecture et design), "Machine Pollet" sur le cinéaste Jean-Daniel Pollet (cinéma), "David Bowie" chez Flammarion (musique et danse), et "Paul Smith" aux éditions Phaïdon (métiers d'art, mode, parfum).