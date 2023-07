Départ annoncé du PDG de Gucci, Marco Bizzarri, remplacé par Jean-François Palus

Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi le départ du PDG de Gucci depuis 2015, Marco Bizzarri, prévu le 23 septembre, et son remplacement "pour une période transitoire" par Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering et proche du PDG du groupe François-Henri Pinault.

Gucci, marque phare de Kering, est en difficulté face à d'autres grands noms du secteur.

"Gucci est évidemment notre priorité car c'est notre plus grand atout" mais "la marque n'a pas réalisé les meilleures performances dernièrement", avait reconnu François-Henri Pinault lors de la présentation en février des résultats annuels 2022, se disant "déterminé" à la remettre "sur les rails".

"Depuis plusieurs décennies, Jean-François a été, au quotidien, mon bras droit et mon coéquipier; il consacrera désormais toute son énergie à fortifier notre principal actif, et je lui en suis immensément reconnaissant", a déclaré M. Pinault cité dans un communiqué publié par le groupe mardi.

Jean-François Palus "a pour mission, tandis que la Maison regagne en influence et en dynamisme, de renforcer les équipes et les opérations de Gucci, et de préparer ses équipes dirigeantes et son organisation pour l'avenir", selon Kering.

Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, à Paris le 27 avril 2023 AFP/Archives

Il va présenter sa démission de son mandat d’administrateur de Kering et s'installera à Milan, est-il précisé.

Marco Bizzarri est considéré par le groupe comme une "figure centrale de l'équipe de direction de Kering depuis 18 ans".

"Je tiens à remercier Marco pour sa remarquable contribution aux succès de Gucci et de Kering, et je lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. Je suis convaincu que les changements que nous annonçons aujourd'hui mettront Kering sur la voie du succès et d'une croissance profitable à long terme", ajoute François-Henri Pinault.

D'autres changement de la gouvernance ont été annoncés mardi: Francesca Bellettini, forte de son succès en tant que PDG d'Yves Saint Laurent depuis 2013, devient Directrice générale adjointe de Kering, en charge du Développement des Maisons. Les PDG de toutes les marques lui seront rattachés, et elle sera chargée de "piloter l'ensemble des maisons du groupe dans les prochaines étapes de leur développement".

Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering depuis 2012, est nommé directeur général adjoint du groupe en charge des opérations et des finances.

"Nous construisons une organisation plus solide pour capter pleinement la croissance du marché mondial du Luxe", explique François-Henri Pinault.

En 2022, Kering a réalisé un chiffre d'affaires de 20,4 milliards d'euros et un bénéfice net de 3,6 milliards d'euros, en hausse respectivement de 15% et 14%, malgré une fin d'année plus difficile notamment pour Gucci.