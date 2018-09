Des doctorants vedettes de BD avec "Ma thèse en 2 planches"

Après "Ma thèse en 180 secondes", des doctorants se frottent à la BD: l'album "Ma thèse en 2 planches", en librairie jeudi, convoque scientifiques, super héros, spaghettis et enfants survoltés pour vulgariser 33 sujets de thèses.

Stéphanie Matt, un cerveau ronronnant dans les bras, présente les mécanismes cognitifs et neuropsychologiques qui se mettent en place face à des visages exprimant des émotions et leurs importances dans les interactions sociales.

Anaïs Kirsch, "environ 20.000 gènes comme tout le monde", examine l'additif E551 "qu'on retrouve parfois dans le fameux ketchup". Mahjouba Ben Nasr donne la parole au Kétoprofène, une gélule un peu triste de donner mal au ventre.

L'album, publié chez EDP Sciences, est une adaptation en bande dessinée de la participation de doctorants de l'université de Lorraine au défi d'éloquence scientifique "Ma thèse en 180 secondes".

Lors de ces concours, les jeunes scientifiques doivent captiver, en trois minutes chrono, un public néophyte sur leur sujet de thèse, avec pour seul support une diapositive. Leur meilleure arme pour faire comprendre leurs travaux de recherche étant souvent l'humour.

Chaque thèse a été synthétisée par les doctorants puis traduite sur deux planches de BD par Peb & Fox, deux auteurs non scientifiques.

Le dessinateur (Fox) et le scénariste (Peb), pères de plusieurs albums (OUF, La Fabrique, Père No, le téléporteur du Pr. Schmitt) publient également dans Spirou Hebdo, Côté Mômes, Wapiti, Médiapart et Rue89.

En blouse blanche, en troubadour ou en bleu de travail, les chercheurs n'hésitent pas à se mettre en scène pour faire vivre leur recherche, donnant la parole aux moules zébrées, aux molécules, à Albert Einstein.

"Je m'intéresse aux chefs d'entreprise et à leur désir", explique Marie-Claudine Haumont-Sautereau frappant un patron subjugué. "Grâce à mes analyses, je comprendrais mieux le cycle de vie de l'arbre afin d'optimiser la protection des foret", précise Pierre-Antoine Chuste perché sur une branche.

La prochaine finale internationale 2018 de Ma thèse en 180 secondes se tiendra à Lausanne, en Suisse, le 27 septembre prochain.