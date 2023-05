Des écrivains russes témoins et acteurs du chaos en Russie [LeMémo]

Ce 27 mai 2023 s'ouvre la 33ème édition du Festival international du livre Etonnants voyageurs à Saint-Malo en France. En 2010, il avait mis à l'honneur la Russie avec une vingtaine d'auteurs de la nouvelle littérature. Amélie Cano et Martin Vanden Bossche étaient allés à la rencontre de trois d'entre eux, Andreï Guelassimov, Zakhar Prilepine et Pavel Sanaïev qui dans leur diversité témoignaient de l'actualité russe et du chaos du monde, 10 ans après la fin de la guerre en Tchétchénie. Des témoignages d'une étonnante actualité dans le contexte du conflit ukrainien.