Des étudiants grecs remettent leur Goncourt aux "Impatientes"

Plus de 100 étudiants grecs ont décerné jeudi leur prix Goncourt aux "Impatientes" de Djaïli Amadou Amal lors d'un évènement organisé pour la deuxième année consécutive par les Instituts français en Grèce et l'Académie Goncourt, pour renforcer la francophonie en Grèce.

Dans "Les Impatientes", son dernier roman d'inspiration autobiographique, Djaïli Amadou Amal nous plonge dans la vie de trois femmes, Ramla, Hindou et Safira, qui doivent faire face à la polygamie, au mariage précoce et forcé, aux violences conjugales.

En présence de Pierre Assouline, auteur et académicien, les jeunes jurés ont justifié ce choix par la "nécessité de dénoncer les violences faites aux femmes partout dans le monde, à l'heure du mouvement Me too".

Pierre Assouline a avoué ne "pas être surpris" par ce choix, car le livre a déjà remporté le prix Goncourt des Lycéens et "plaît beaucoup à la jeunesse".

Le "Choix Goncourt de la Grèce 2021" intervient plusieurs mois après la remise du "vrai" Goncourt, en novembre, et permet aux étudiants de dix universités grecques de récompenser le livre qu'ils ont préféré parmi les quatre romans sélectionnés pour le prix 2020.

Ces quatre romans étaient "Les Impatientes", "L'Anomalie" de Hervé Le Tellier (Gallimard), "L'historiographe du Royaume" de Maël Renouard (Grasset) et "Thésée, sa vie nouvelle" de Camille de Toledo (Verdier).

En novembre, le prix Goncourt, l'un des prix les plus importants de la littérature française, avait été décerné à "L'Anomalie".

Le livre a été un succès littéraire, vendu à plus d'un million d'exemplaires.