Des "Indes galantes" à Lascaux, Clément Cogitore en 10 oeuvres à Bordeaux

Alors que la dernière des "Indes galantes" a lieu mardi à l'opéra Bastille, une exposition sur Clément Cogitore s'ouvre le même jour à Bordeaux avec notamment sa célèbre vidéo, dont la chorégraphie apparaît dans le final de cet opéra-ballet.

En seulement dix oeuvres narratives ou contemplatives, de ses années étudiantes en 2005 au prix Marcel Duchamp l'année dernière, le jeune artiste français mêle jusqu'au 5 janvier ses vidéos à la Base sous-marine, énorme édifice de béton armé bâti sous l'occupation allemande afin d'abriter une flottille de submersibles.

"Dans ce lieu, très volumineux et très chargé d'histoire, comme mon travail n'a pas une très grande légèreté, je ne voulais pas que le poids des deux créent une sensation de trop plein. C'est pour cela que plus on avance, plus c'est petit", a expliqué à l'AFP l'artiste, soulignant que l'exposition se termine par la projection de son film le plus court", sur la grotte de Lascaux.

Faute d'entrée triomphale en raison des nouveaux travaux de la Base sous-marine, l'exposition ouvre sur une salle de 400 m2 où est projetée sur grand écran la vidéo "Les Indes galantes" (2017).

La musique de Rameau se marie à une danse urbaine, le "krump", né dans les ghettos de Los Angeles: cette commande de l'opéra de Paris s'est transformée cette année en opéra-ballet, fortement critiqué par la presse française mais acclamé par le public et la presse internationale, "très enthousiaste", selon ce trentenaire qui a d'ores et déjà un nouveau projet dans le monde de l'opéra.

Cette oeuvre tranche avec les vidéos de ses débuts comme "Travel(ing)" (2005). "C'est une scène de jour filmée sur l'autoroute et reprojetée la nuit à l'arrière d'un camion. Cette oeuvre minimale en dit long sur la relation entre le monde réel et le cinéma", souligne la commissaire de l'exposition, Anne-Sophie Dinant.

Les 3.000 m2 d'exposition font aussi la part belle au film "Passages" (2006), tourné en travelling et projeté directement sur un mur de la Base sous-marine, le relief du mur se mêlant au film, et à "The Evil Eye", qui lui a valu le prix Marcel Duchamp.

Au fil de l'exposition, les pièces se réduisent petit à petit pour finir sur un projecteur en 16 mm qui amène le visiteur à plonger, grâce à "un trucage vieux comme le monde" selon l'artiste, dans le diverticule axial de la vraie grotte de Lascaux... en suivant pendant 45 secondes des papillons.