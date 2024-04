Des mémoires d'Alexeï Navalny seront publiés en octobre

Des mémoires posthumes de l'opposant numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, témoignage de "son engagement inébranlable dans la lutte contre la dictature" selon sa veuve, seront publiés le 22 octobre 2024, a annoncé jeudi l'éditeur américain Knopf.

"Ce livre témoigne non seulement de la vie d'Alexeï, mais aussi de son engagement inébranlable dans la lutte contre la dictature, une lutte pour laquelle il a tout donné, y compris sa propre vie", déclare Ioulia Navalnaïa dans le communiqué de Knopf, à propos de ce livre dont une version en russe est prévue selon l'éditeur.

Sur X (ex-Twitter), Ioulia Navalnaïa, qui a promis de poursuivre le combat de son mari et vit en exil à l'étranger, précise que le livre, "Patriot" (son titre en anglais) sortira en 11 langues, "également en russe".

Selon Knopf, Alexeï Navalny a commencé l'écriture du livre peu après le grave empoisonnement dont il avait été victime en 2020, et qu'il attribuait au Kremlin, mais les mémoires contiennent aussi des "correspondances inédites" de prison.

"Ce n'est pas du tout la façon dont j'imaginais qu'Alexeï écrirait sa biographie. Je pensais que nous serions déjà octogénaires, qu'il s'assiérait devant son ordinateur, près de la fenêtre ouverte, et qu'il écrirait. Et moi, je tournerais autour en me plaignant qu'il fait n’importe quoi alors que les enfants vont bientôt arriver", raconte Mme Navalnaïa sur X.

"Enfin, quel genre de biographie écrit-on à 44 ans? A peine plus de la moitié de sa vie s'était écoulée (...) de façon horrible et très, très injuste. Il s'avère qu'il n'y avait pas d'autre moitié à venir", ajoute-t-elle.

A son retour en Russie en janvier 2021, après un grave empoisonnement, le militant anti-corruption avait été immédiatement arrêté. Il purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme", dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, quand il est mort à 47 ans, le 16 février.

"Changement"

Sa mort a provoqué des condamnations unanimes des capitales occidentales, de nombreux dirigeants accusant Vladimir Poutine.

"Ecrit avec la passion, l'esprit, la franchise et le courage qui lui ont valu d'être acclamé comme il le méritait, +Patriot+ est la dernière lettre de Navalny au monde: un récit émouvant des dernières années qu'il a passées dans la prison la plus brutale du monde, un rappel des raisons pour lesquelles les principes de la liberté individuelle sont si importants, et un appel vibrant à la liberté", promet la maison d'édition Knopf.

Le livre exprime "la conviction totale de Navalny que rien ne résistera au changement qui viendra", ajoute cet éditeur.

Des droits ont déjà été vendus dans le monde entier et l'éditeur prévoit l'impression de 500.000 exemplaires dans un premier temps.

La mort d'Alexeï Navalny est survenue dans un contexte de répression accrue de l'opposition en Russie, et qui s'est encore renforcée après l'invasion russe en Ukraine en 2022.

Des milliers de personnes avaient assisté à Moscou, malgré le risque d'être arrêtées, aux obsèques du détracteur numéro un de Vladimir Poutine. Ancien avocat, il avait gagné en popularité en militant contre la corruption.

Le mois dernier, Vladimir Poutine a été réélu président avec un score triomphal de 87% des suffrages, un scrutin jugé antidémocratique par la plupart des Etats occidentaux, et sur fond d'opposition décimée par la répression.