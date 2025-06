Des milliers de Maliens recrépissent l'iconique mosquée de Djenné

Des milliers de Maliens ont recrépi l'iconique mosquée de Djenné, une ville historique du centre du Mali classée au patrimoine mondial, à l'occasion de la cérémonie annuelle permettant de protéger ce joyaux architectural en terre.

Musique dansante et rythmes de tambours en toile de fond, les hommes de cette ville ont recouvert jeudi d'enduit de terre les murs de l'immense édifice religieux aux trois minarets emblématiques, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des hommes se pressent en portant des seaux de boue pour le crépissage annuel de la grande mosquée de Djenné, le 12 juin 2025. AFP

La cérémonie du crépissage annuel avec du banco, enduit composé de terre et d'eau, permet de protéger la mosquée des intempéries avant la saison des pluies, parfois violentes dans la région du Sahel.

Visage recouvert de boue, Aboubacar Sidiki Djiteye, un jeune homme de la ville, est venu participer aux réjouissances de ce moment "fédérateur": "cette mosquée appartient aux populations du monde. (...) Il n'y a pas de plus grand évènement à Djenné que le crépissage de la mosquée", lance-t-il à l'AFP.

Des personnes grimpent sur des échelles en bois pour appliquer du banco, un enduit de terre, pendant le crépissage annuel de la grande mosquée de Djenné, le 12 juin 2025. AFP

"Le crépissage de la mosquée est une tradition léguée de génération en génération", se félicite de son côté Bayini Yaro, une des femmes chargées d'apporter de l'eau aux hommes pour la confection du banco.

Mélangeant de l'eau et de la terre, mais aussi du son de riz, du beurre de karité et de la poudre de baobab, les habitants ont confectionné eux-mêmes cet enduit caractéristique des constructions de style sahélo-soudanais.

Mafounè Djenepo, le chef maçon, inspecte les murs recouverts de l'enduit frais: "L'importance de cette mosquée est immense. Elle est l'image sur tous les timbres du Mali", souligne-t-il.

Une cérémonie de bénédiction a eu lieu après le crépissage dans la cour de la mosquée, lors de laquelle les participants ont assisté à une lecture de versets coraniques. Ils ont aussi partagé des dattes et des douceurs.

Construite pour la première fois au XIIIè siècle avant d'être détruite, la mosquée a été entièrement reconstruite à l'identique en 1907 et constitue le plus grand monument en terre au monde selon l'Unesco.

La ville de Djenné, qui compte une quarantaine de milliers d'habitants et qui a préservé ses maisons traditionnelles en banco, est inscrite depuis 1988 par l'Unesco sur la liste du patrimoine mondial.

Vue aérienne de la grande mosquée de Djenné pendant le crépissage annuel le 12 juin 2025. AFP

Elle a aussi été placée en 2016 sur la liste du patrimoine en péril, en raison de sa situation dans une région gangrénée par l'insécurité, le Mali étant en proie depuis 2012 aux violences de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et et à l'État islamique (EI), et à celles de groupes communautaires et crapuleux.