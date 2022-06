Des pages inédites de Hugo sur son amour avec Juliette Drouet à paraître

Des pages adressées par Victor Hugo à son amante Juliette Drouet, inédites, vont être publiées en septembre, a annoncé jeudi l'éditeur Gallimard.

Dans "Carnets d'amour à Juliette Drouet", à paraître le 29 septembre dans la collection de poche Folio, un carnet sur les quatre est "entièrement inédit" et sera "reproduit intégralement en fac-similé".

Ces carnets datent de 1833 et 1834, deux années où le dramaturge romantique devenu célèbre avec la pièce "Hernani", et marié à une amie d'enfance, Adèle Fouchet, rencontre l'actrice et vit une passion avec elle.

Avec Juliette, ce seront "deux années d'amour exclusif, dont l'écrivain témoigne sur des carnets qu'il laisse à son amante chaque soir, en la quittant (...) On y lit des déclarations d'amour et de bonheur enflammées, mais aussi des poèmes que son amante lui inspire", explique l'éditeur dans sa présentation de l'ouvrage.

"Cette édition unique s'accompagne de poèmes inspirés par Juliette et de scènes de théâtre écrites pour elle. Nous donnons également des lettres de Juliette Drouet écrites à Hugo à cette période", ajoute-t-il.

Juliette Drouet écrivit pour sa part à Hugo quelque 22.000 lettres jusqu'à sa mort en 1883, soit une par jour pendant 50 ans.

Des chercheurs de l'université de Rouen se sont attelés depuis 2016 à les retranscrire, et en ont mis en ligne plus de 14.000 sur un site internet dédié.

"Je me donnerai à toi tout entière", dit-elle dans la première, le 17 février 1833. Elle restera de fait fidèle au grand écrivain pendant un demi-siècle, tandis que lui multipliera les conquêtes.

Folio réédite également le 22 septembre un drame de Victor Hugo (1802-1885), "Angelo, tyran de Padoue", datant de 1835.