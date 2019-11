Des planches d'Hergé aux enchères mercredi et samedi à Paris

Plusieurs planches d'Hergé dont une pièce exceptionnelle de "L'étoile mystérieuse" et une autre tirée du "Sceptre d'Ottokar" seront mises aux enchères à Paris mercredi et samedi au cours de deux ventes distinctes chez Christie's et Artcurial.

Proposée chez Christie's le 20 novembre, la planche extraite du 8e album des aventures de Tintin ("Le sceptre d'Ottokar") met en scène le jeune reporter et son chien Milou en train de ravir le sceptre d'Ottokar aux mains de malfrats.

Cette planche à l'encre de Chine, aquarelle bleue et gouache blanche, réalisée par le dessinateur belge en 1938, est estimée entre 280.000 et 300.000 euros.

Le 23 novembre chez Artcurial, les collectionneurs pourront enchérir sur une planche (encre de Chine et crayon bleu) extraite de "L'étoile mystérieuse".

Cette planche où l'on voit Tintin à l'observatoire du professeur Calys observer "une énorme boule de feu" qui se dirige (peut-être) vers la Terre est estimée entre 150.000 et 200.000 euros.

Ces deux oeuvres d'Hergé ne sont pas les seules à être mises à l'encan.

Un autre dessin d'Hergé inspiré du "Secret de la Licorne" pour illustrer un puzzle sera proposé par Christie's. Ce dessin (22 x 38 cm), réalisé à l'encre de Chine, est estimé entre 150.000 et 180.000 euros.

Une planche publicitaire réalisée en 1935 par Hergé pour la chicorée Pacha est estimée entre 120.000 et 150.000 euros.

Une des 25 "cartes neige" éditées à la fin de l'année 1942 et représentant Tintin et Milou en plein accident de luge est estimée entre 80.000 et 100.000 euros.

- "Le trombone illustré" -

Outre des oeuvres du créateur de Tintin, les deux maisons de vente proposeront de nombreux lots issus de l'univers de la bande dessinée.

Ainsi, chez Christie's, la vente organisée en collaboration avec la galerie belge Huberty & Breyne proposera des planches originales et des dessins d'artistes comme Franquin ("Spirou", "Gaston"...), Roba ("Boule et Bill"), Morris ("Lucky Luke") ou encore Uderzo ("Astérix").

L'estimation totale des lots proposés aux enchères est de 3 millions d'euros.

Parmi les pièces phares de cette vente, on trouve un dessin de Franquin réalisé pour le 10e anniversaire du "Trombone illustré" publié dans le journal Spirou en juin 1977.

Ce dessin à l'encre de Chine où l'on voit "l'évêque de la Mitre Railleuse", un grand-père semblant habiter dans la première lettre O de "Trombone", un fumeur plus que mal en point, des enfants jouant à cache-cache et... le Marsupilami est estimé entre 58.000 et 60.000 euros.

Artcurial proposera de son côté une série de dessins à la gouache de Pierre Probst, le créateur de "Caroline", une des séries les plus populaires de la littérature enfantine.

On trouvera aussi plusieurs dessins de Jean-Jacques Sempé estimés entre 800 et 3.500 euros. ainsi que des planches originales du mangaka japonais Osamu Tezuka (créateur notamment d'"Astro Boy").

Une planche de Bilal ayant servi pour illustrer la couverture du "Vaisseau de pierre" est estimé entre 80.000 et 100.000 euros.

Les collectionneurs trouveront également plusieurs oeuvres d'Hugo Pratt dont un récit complet de 18 planches ("L'odio di corazon Sutton") publié en novembre 1960 pour une revue argentine. Ces planches à l'encre de Chine et crayon de papier, sont estimées entre 50.000 et 70.000 euros.