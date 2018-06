Des souvenirs de tournage aux enchères pour "Rêve de cinéma"

Le scénario de "La Loi du Marché" dédicacé par Stéphane Brizé et Vincent Lindon, le parapluie de "Bécassine" de Bruno Podalydès et des costumes du "Sens de la fête" seront vendus aux enchères le 28 juin, à Paris, au profit de l'association "Rêve de Cinéma".

Avec le soutien du Centre national du Cinéma (CNC), cette association présidée par l'acteur Lambert Wilson organise des projections de films dans les hôpitaux pour les enfants malades et dans les centres spécialisés pour adolescents handicapés.

A l'occasion de la Fête du Cinéma, la première édition de cette vente de bienfaisance qui a mobilisé l'Hôtel Drouot et la maison de ventes Art Richelieu, a permis de récolter l'an dernier 32.000 euros.

Un portrait de Maria Callas, tirage argentique inédit utilisé pour l'affiche du film de Tom Volf, des accessoires de tournages et des costumes utilisés notamment sur "Gaston Lagaffe" et "120 Battements par minutes" de Robin Campillo, Grand prix du jury à Cannes en 2017, une histoire inédite du "Grand méchant renard" de Benjamin Renner et le scénario du "Retour du héros" dédicacé par Laurent Tirard, Mélanie Laurent et Jean Dujardin, comptent parmi les 80 lots offerts par des réalisateurs et acteurs.

Une partie des lots sera dispersée aussi sur internet (www.drouotlive.com) à partir du 28 juin.