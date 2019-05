Des stars et des zombies pour lancer le 72e Festival de Cannes

Des stars, du glamour et des zombies ! Le Festival de Cannes démarre sur les chapeaux de roue mardi avec Bill Murray, Iggy Pop, Selena Gomez et Tilda Swinton en vedette chez Jim Jarmusch, pour une édition prête à accueillir une myriade de célébrités.

Parmi elles, Alain Delon, le vieux lion du cinéma français, qui doit recevoir une Palme d'honneur.

Cannes n'étant pas tout à fait Cannes sans polémique, sa venue a suscité la controverse en raison notamment de propos "racistes, homophobes et misogynes", selon les termes de l'association Women and Hollywood, prononcés dans le passé par l'acteur mythique du "Guépard" et dénoncés dans une pétition.

"Alain Delon a le droit de penser ce qu'il pense", a réagi lundi le délégué général Thierry Frémaux, estimant "compliqué de juger avec les lunettes d'aujourd'hui des choses qui se sont passées et dites il y a quelques années".

"Ça dit beaucoup de l'Amérique", a commenté mardi dans Libération Pierre Lescure, le président du festival. "Alain Delon (...) est un homme qui a pu tenir un certain nombre de propos mais qui a aussi un certain nombre d'actes dans sa vie", a-t-il souligné, espérant clore la polémique.

Après avoir été bousculée par la présence en compétition de Netflix il y a deux ans, puis le séisme #Metoo l'an dernier, la grand-messe du cinéma entend renouer avec ses fondamentaux: le cinéma et les paillettes.

Mardi matin, le fameux tapis rouge était posé en bas des marches avant d'être installé dans l'après-midi et foulé par des célébrités.

- Charlotte et Javier -

Au cours des douze jours que dure le festival (jusqu'au 25 mai), sont attendus de grands noms du 7e art comme Tarantino, Almodovar, Dolan... et de nombreuses stars. Le défilé commence dès mardi soir, avec "The Dead don't die" de Jim Jarmusch, un habitué de la Croisette.

En compétition, le réalisateur américain a réuni un casting quatre étoiles mêlant acteurs et musiciens pour un film de zombies, qui s'annonce désopilant et promet une montée des marches haute en couleur.

En salles mercredi et diffusé mardi soir en simultané dans près de 600 salles en France, le film sera projeté à l'issue d'une cérémonie présentée comme l'an dernier par l'acteur et animateur Edouard Baer.

C'est à un duo glamour formé par l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg et l'acteur Javier Bardem que reviendra la mission de "déclarer ouvert" le 72e festival de Cannes.

La cérémonie sera aussi l'occasion de rendre hommage à la cinéaste Agnès Varda, décédée fin mars. C'est une photo d'elle, l'oeil rivé à la caméra, sur le tournage de son premier long-métrage, qui est sur les affiches du festival, un peu partout dans les rues de Cannes, où les photographes amateurs ont pris place dès lundi, avec escabeaux et marchepieds.

Ses enfants Mathieu Demy et Rosalie Varda monteront d'ailleurs les marches du Palais des festivals, accompagné du ministre de la Culture Franck Riester.

- 21 films en compétition -

Après le temps des hommages, viendra celui de la compétition. C'est au jury présidé par le cinéaste aux cinq Oscars, Alejandro Gonzalez Iñarritu, de trancher, parmi les 21 films en lice pour la Palme d'or, celui qui succédera à "Une affaire de famille" du Japonais Kore-Eda.

Le Mexicain à la carrière désormais hollywoodienne sera aidé dans cette tâche par d'autres cinéastes à forte personnalité. Parmi eux: le Grec Yorgos Lanthimos, le Français Robin Campillo et l'Américaine Kelly Reichardt, ainsi que quatre autres artistes dont le dessinateur Enki Bilal et l'actrice Elle Fanning, 21 ans.

Leur mission s'annonce ardue face à une compétition de haut vol, mêlant nouveaux venus et grands noms du 7e art (cinq réalisateurs ont déjà reçu des Palmes d'or).

Parmi eux, Quentin Tarantino qui, 25 ans après le sacre de "Pulp Fiction," revient avec "Once Upon a Time... in Hollywood", le film le plus attendu de la sélection réunissant pour la première fois Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Ou encore Abdellatif Kechiche, palmé en 2013 avec "La Vie d'Adèle", qui défendra "Mektoub my love: Intermezzo".

En dehors de la compétition, le show devrait être assuré avec la présence sur le tapis rouge de la légende du football Diego Maradona pour un documentaire dont il fait l'objet, le chanteur Elton John pour son biopic "Rocketman". En fin de festival, c'est une autre star, Sylvester Stallone, qui montrera ses muscles pour présenter des extraits de "Rambo 5".