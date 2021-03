Des Tuche à Inès Reg: 18 comédies labellisés Alpe d'Huez faute de festival

Le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui a renoncé à son édition 2021 en raison de la crise sanitaire, a dévoilé jeudi en guise de lot de consolation une liste de films labellisés "sélection officielle".

Au total, 18 comédies ont été retenues.

Parmi elles, de grosses locomotives, dont "Les Tuche 4" d'Olivier Baroux, le nouveau volet des aventures de la bande à Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc... Le film devait sortir à Noël dernier et a été repoussé à de nombreuses reprises. Il est désormais promis pour le 8 décembre.

Le label est également décerné à deux adaptations de l'un des rois de la BD et du roman d'humour, Fabcaro : "Zaï Zaï Zaï Zaï" de François Desagnat avec Jean-Paul Rouve encore, et Julie Depardieu, et "Le Discours", de Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe.

L'un des films retenus est une production Amazon Prime, qui sortira sur la plateforme, pour ses abonnés : il s'agit du premier long-métrage de l'humoriste Inès Reg, tourné avec son compagnon Kévin Debonne et Rodolphe Lauga, "Je te veux moi non plus".

Seul un autre film de la sélection est réalisé par une femme, "Hommes au bord de la crise de nerfs", d'Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison...

La création de ce label "repose à la fois sur la volonté de soutenir l'industrie du cinéma français et d'en récompenser les talents, mais aussi de créer un repère, un indicateur positif pour le grand public", a souligné le festival dans un communiqué.

Faute de pouvoir se tenir en mai dernier, le Festival de Cannes avait déjà eu recours à la publication d'une Sélection officielle de films, pour pouvoir les accompagner dans la suite de leur parcours.