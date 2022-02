Des Victoires de la Musique dominées par OrelSan et Clara Luciani

Chargement du lecteur...

Clara Luciani après avoir reçu ses deux victoires de la musique dans les catégories artiste féminine et meilleur album répond à Nicolas George. © Camille Balland - Nicolas George TV5MONDE

Barbara Pravi révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022/ © Camille Balland - Nicolas George TV5MONDE

Terrenoire révélation masculine de l'année © Camille Balland Nicolas George - TV5MONDE

La scène musicale française et francophone manquerait-elle d'artistes ? Seuls quatre artistes et groupes musicaux (OrelSan, Clara Luciani, Juliette Armanet et le groupe Feu! Chatterton) se sont partagés quatorze nominations à ces Victoires de la musique 2022.La jeune chanteuse Hoshi, nommée dans la catégorie meilleure chanteuse de l'année, qui a chanté son titre émouvant "Fais moi signe"( interprétée également en langues des signes) regrettait ce manque de diversité. "Il manque beaucoup de catégories, je pense. Ils essaient de mettre le plus de gens possible dans des cases. Je n'aime pas les cases, de base" a-t-elle déclaré à la presse.Deux rappeurs seulement ont été nommés aux Victoires : OrelSan et SCH. Ce dernier a reçu le prix de l'album le plus "streamé". Il a d'ailleurs tenu à citer tous ceux qui auraient, selon lui, mérité de figurer à ces victoires, Jul, Ninho, Laylow, Naps, Gazo, Oboy, Soso Maness et Djiro. "Je suis gêné de tenir cette Victoire dans mes mains", déclarait-il au moment de recevoir son prix.OrelSan, le rappeur normand de 39 ans, a remporté lui trois victoires dans les catégories artiste masculin, meilleure chanson pour "L'odeur de l'essence" et création audiovisuelle pour son documentaire "Montre jamais ça à personne". Son album "Civilisation", sorti en novembre, est le disque le plus vendu en France en 2021."Dans les musiciens francophones, c'est un de ceux qui écrit le mieux, il creuse vraiment, il va loin", dit de lui le musicien belge Stromae, président d'honneur de ces 37èmes Victoires de la musique.Le sacre de Clara Luciani était aussi attendu. Au total, elle a obtenu quatre Victoires dans sa carrière. Clara Luciani a remporté le trophée d'artiste féminine et le prix de l'album, pour "Coeur". "Je vis un rêve éveillé. Je suis tellement émue que le public se soit accaparé de ce disque dans un moment de pénombre... Imaginer que j'ai pu apporter un peu de lumière, c'est un très beau cadeau" a-t-elle confié à la presse.Pour l'artiste, qui trois ans auparavant avait rencontré un succès phénoménal avec son album "Sainte Victoire", ce trophée vient récompenser un travail avant tout collectif comme elle aime le rappeler au micro de notre journaliste Nicolas George "cet album s'est construit à la sueur du front d'une équipe entière" :Les autres lauréats sont pour la catégorie Révélation féminine Barbara Pravi et pour la catégorie Révélation masculine le duo des frères Terrenoire.Barbara Pravi révélée par le concours de l'Eurovision, où elle arrive deuxième derrière la tornade rock italienne Maneskine, confirme sa place de chanteuse qui compte dans le paysage musical francophone. A 28 ans, on l'a souvent comparée à Piaf et Barbara. Après avoir écrit pour d'autres (Chimène Badi et Yannick Noah notamment) elle sort sont propre album "On n'enferme pas les oiseaux" en août 2021. Elle y exprime le profond de son âme et son réél engagement féministe d'une voix singulière qui roule les "r", évoquant ses origines mi serbes mi-iraniennes, de vraie titi parisienne de Montmartre. Elle brandit sa victoire avec humour devant les caméras de la presse "elle ira très bien sur ma cheminée" avant de remercier son public :Le duo composé des frères Raphaël et Théo Herrerias avait déjà été sacré par le magazine musical les Inrock lors du printemps de Bourges en 2018. Leur nom de scène évoque le quartier de Saint-Étienne où ils ont grandi. Un nom à leur image, à la fois sombre, poétique et authentique. "On n'a pas hésité une seconde sur le nom du groupe. Terrenoire, c'est le quartier de notre enfance, à l'écart du centre-ville de Saint-Étienne. Il y a quelque chose de lyrique et d'énigmatique autour de ce lieu pourtant réel et si commun" confiaient-ils. Ceux qui ont fait la première partie de Feu !Chatterton au bataclan en avril 2018 sont récompensés quatre ans plus tard ! Ces victoires viennent couronner deux années d'efforts acharnés, "on n'a pas beaucoup lâché" dit Théo.Une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrièrea été décernée à Jacques Dutronc, 79 ans en avril prochain. Elle lui a été remise par son fils Thomas. A son invitation, après s'être fait un peu prier, il est monté sur scène pour chanter avec lui le tube culte "Et moi, et moi, et moi". Père et fils devraient partir en tournée ensemble. Les 14 et 15 avril prochain ils seront au Casino de Paris.