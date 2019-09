Deux collines de Hong Kong illuminées par des milliers de manifestants pro-démocratie

Des milliers de manifestants pro-démocratie ont illuminé vendredi soir de torches, lanternes ou pointeurs laser deux des collines de Hong Kong, profitant de l'ouverture de festivités traditionnelles pour rappeler la détermination de leur mouvement entamé il y a plus de trois mois.

Ces festivités de la mi-automne sont l'une des dates les plus importantes du calendrier chinois consacrée généralement aux réunions en famille ou aux voeux pour faire fortune.

Mais des milliers de militants pro-démocratie ont utilisé cette occasion pour rejoindre le sommet du Lion Rock, qui domine les gratte-ciel de Kowloon, l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète, pour agiter des torches.

D'autres avaient formé une longue chaîne humaine sur le Peak, qui offre un point de vue spectaculaire prisé des touristes sur l'ensemble de la mégalopole et son front de mer.

Les deux rassemblements, dont les lumières scintillaient de part et d'autre du port, ont entonné des slogans et un air anonyme devenu viral ces derniers jours chez les protestataires, "Gloire à Hong Kong".

- "Le pouvoir du peuple" -

"Les festivités d'automne symbolisent la famille et le fait d'être ensemble. Il s'agit par conséquent d'exprimer l'esprit de rassemblement du pouvoir du peuple de Hong Kong", explique à l'AFP en soufflant Yip, peinant à grimper le Lion Rock.

"Nous allons combattre avec Hong Kong et nous battre pour la liberté", ajoute un autre manifestant prénommé Shum.

"Ma femme et moi-même avons décidé de marcher pour montrer (aux autorités de Hong Kong) combien nous sommes sincères en voulant la liberté", poursuit-il.

Le rassemblement de vendredi soir devrait marquer le coup d'envoi d'un nouveau week-end de manifestations.

Hong Kong traverse sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et actions quasi quotidiennes, qui ont parfois dégénéré en violents affrontements entre radicaux et force de l'ordre.

- Une économie malmenée -

La contestation est née en juin du rejet d'un projet de loi hongkongais qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine.

Le texte a été définitivement abandonné mais le mouvement a considérablement élargi ses revendications, pour demander notamment des réformes démocratiques et dénoncer le recul des libertés dans l'ex-colonie britannique et l'ingérence grandissante de Pékin dans les affaires intérieures de la région semi-autonome.

De nombreuses manifestations culturelles et sportives ont été annulées ces derniers temps en raison de la profonde agitation qui règne sur le territoire.

Beaucoup de manifestants sont convaincus d'ailleurs que viser Hong Kong au portefeuille est le seul moyen de faire plier l'exécutif pro-Pékin.

Dernière en date de ces annulations, le tournoi international féminin de tennis de Hong Kong, prévu début octobre, a été reporté sine die en invoquant très pudiquement "la situation actuelle" dans l'ex-colonie britannique.

L'Open de Hong Kong, l'un des événements sportifs les plus prestigieux de la ville, attire chaque année de grands noms. Y ont notamment déjà participé Venus Williams, Angelique Kerber, Kristina Mladenovic ou Caroline Wozniacki, laquelle avait remporté l'édition 2016.

Le tournoi se joue sur les terrains de Victoria Park, un grand parc qui a été le théâtre de nombreux rassemblements massifs.

Près de cent jours de mobilisation commencent à peser sur l'économie de la ville, déjà malmenée par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

De plus en plus d'artistes annulent ou reportent des dates. Cela a été le cas du chanteur sud-coréen Kang Daniel, du boys band GOT7 ou du Sud-Africain Trevor Noah, l'un des humoristes et présentateurs les plus connus des Etats-Unis.

Le Global wellness summit (GWS), rendez-vous des professionnels de l'économie du bien-être, s'est quant à lui replié sur Singapour.

- Tourisme plombé -

Jeudi, les producteurs de la comédie musicale Matilda, adaptée du roman pour enfants de Roald Dahl, ont annoncé, à une semaine des premières représentations, l'annulation d'un mois de dates.

Ces annulations constituent un cauchemar pour une ville dont le secteur touristique est déjà plombé par les manifestations.

Hong Kong a enregistré en août une baisse de 40% du nombre de touristes dans la ville, par rapport à août 2018, a récemment révélé le secrétaire hongkongais aux Finances Paul Chan. Le taux d'occupation des hôtels a baissé de moitié, ce qui a des répercussions en cascade sur l'activité des commerces de détail et de la restauration.

La compagnie aérienne Cathay Pacific a fait état mercredi d'une baisse de 11,3% sur un an de son trafic passager en août, un mois marqué par des manifestations à l'aéroport qui se sont traduites par des centaines d'annulations.

Le mouvement constestataire, qui n'a pas de leader identifié, conserve une forte capacité de mobilisation, même si celle-ci n'est pas aussi forte qu'en juin.

Conformément à la Déclaration sino-britannique de 1984 qui avait présidé à la rétrocession, Hong Kong jouit de libertés uniques n'existant pas dans le reste de la Chine.