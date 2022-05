Deux films présentés au Festival de Cannes aux premières loges du box-office

"Coupez" de Michel Hazanavicius et "Frère et soeur" d'Arnaud Desplechin, tous deux présentés au Festival de Cannes, entrent dans le Top 5 du box-office, toujours dominé par "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", selon les chiffres publiés mercredi par CBO-Box Office.

Pour la troisième semaine consécutive, les aventures de "Dr Strange" - un neurochirurgien devenu sorcier, incarné par Benedict Cumberbatch, explorant des mondes parallèles - s'arrogent la première place du classement, malgré une baisse de 39% de la fréquentation (374.405 entrées).

Au total, 2,4 millions de fans du héros de Marvel ont acheté un ticket pour voir ce film de Sam Rsimi, qui a réalisé le meilleur démarrage pour un film de l'année 2022 lors de sa sortie le 4 mai en France.

La comédie potache "Coupez" de Michel Hazanavicius, qui a ouvert le Festival de Cannes --hors compétition--, occupe la deuxième marche du podium.

Ce remake d'une comédie japonaise, qui raconte le tournage catastrophique d'un film de zombies, a enregistré 100.526 entrées reléguant à la troisième place "The Northman", une adaptation du Hamlet de Shakespeare inspirée d'une légende scandinave (91.797 entrées).

En compétition à Cannes, le drame familial "Frère et soeur", autour d'une relation conflictuelle entre un frère et sa soeur interprétés par Melvil Poupaud et Marion Cotillard, se hisse à la quatrième place du classement.

1. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": 374.405 (2.427.450 entrées en trois semaines) 691 copies

2. "Coupez": 100.526 entrées (nouveauté) 470 copies

3. "The Northman": 91.797 entrées (229.473 en deux semaines) 351 copies

4. "Frère et soeur": 73.784 entrées (nouveauté) 296 copies

5. "J'adore ce que vous faites": 72.462 (nouveauté) 500 copies