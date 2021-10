Deux Picasso en vedette d'une prochaine vente d'automne chez Christie's

Deux tableaux de Picasso, dont l'un a passé plus de 60 ans dans une collection privée et n'a jamais été cédé aux enchères, feront partie des temps forts de la vente d'automne chez Christie's à New York en novembre.

"Femme accroupie en costume turc (Jacqueline)", dont Christie's estime la valeur de 20 à 30 millions de dollars, "est resté dans la collection privée d'une seule famille pendant trois générations, depuis 1957, seulement deux ans après sa création", a expliqué Christie's dans un communiqué.

Ce tableau, une huile sur toile, est l'un des nombreux portraits peints par Picasso de Jacqueline Roque, la seconde épouse de l'artiste, avec laquelle il était marié quand il est mort à Mougins, dans le sud de la France, en 1973. Il fera partie de la "collection Stella", qui comprend des œuvres de Joan Miro, Marc Chagall, Henri Matisse, Georges Braque et Max Ernst, restées elles aussi propriété de la même famille pendant trois générations, indique Christie's. Le tout sera mis aux enchères lors de la vente d'automne de la maison d'enchères new-yorkaise, du 8 au 12 novembre.

Un autre tableau de Picasso, intitulé de manière très similaire ("Femme accroupie au costume turc - Jacqueline"), avait été vendu aux enchères, toujours chez Christie's, pour 30 millions de dollars en 2007.

Lors de la prochaine vente d'automne, un autre tableau du maître, "Mousquetaire à la pipe", sera mis aux enchères, avec une estimation à 30 millions de dollars par Christie's.