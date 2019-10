Deux titres de Peter Handke chez Gallimard en 2020

La maison Gallimard, un des éditeurs qui publient en français les textes du prix Nobel de littérature Peter Handke, a annoncé jeudi la publication de deux textes de l'écrivain autrichien en 2020.

"Nous publierons sa pièce, +Les innocents, moi et l'inconnue au bord de la route départementale+ dans la collection en Manteau d'Arlequin en février 2020. Son prochain roman sera publié en octobre 2020 dans la collection Du Monde Entier", a indiqué la maison d'édition contactée par l'AFP.

Le dernier roman de l'écrivain publié en français, "La grande chute", remonte à 2014.

Par ailleurs, la maison Christian Bourgois, autre éditeur à publier Handke en français a exprimé sa "grande joie" après l'attribution du prix Nobel de littérature à Peter Handke.

"Entre 1971 et 2008, Christian et Dominique Bourgois ont publié treize titres de cet auteur dont l'oeuvre, capitale, n'a cessé d'explorer les possibilités et la plasticité du langage, et ce dans des genres très divers : théâtre, roman, scénarios, nouvelles ou essais", a rappelé l'éditeur dans un communiqué.

Peter Handke est "un artiste atypique et complet, qui ne s'est jamais laissé réduire à un courant ou une esthétique majoritaires", a estimé l'éditeur.

Outre Gallimard et Christian Bourgois, les oeuvres de Peter Handke en français sont également publiées aux éditions de l'Arche.