Deuxième album pour la star moqueuse du rap Marwa Loud

La rappeuse-chanteuse française d'origine marocaine Marwa Loud a publié vendredi son deuxième album, "My life", où elle garde le ton moqueur et les rythmes dansants qui font son succès tout en racontant sa vie qui a bien changé.

Révélée en 2017 avec le tube "Mi Corazón", la jeune femme de 22 ans raconte à l'AFP avoir continué "au feeling" en enregistrant des titres comme "Oh la folle" ou "Amis et billets", en duo avec le Marseillais Alonzo.

Elle confie aussi avec sa voix cassée comment le succès l'a faite grandir, notamment dans le titre "My life" sur lequel elle lâche quelques larmes, qui masquent à peine un ego qui la rattache au rap ("Je suis tout en haut du podium, pas besoin qu'on me valide").

Le succès et l’hypocrisie, les trahisons qui vont avec, elle en parle aussi. "Ça a été un choc: tout le monde était super sympa, et je ne me rendais pas compte de l'intérêt et de la méchanceté de certaines personnes", raconte la chanteuse qui a grandi à Strasbourg (est) avec sa mère et quatre frères et soeurs.

Après son premier album "Loud" en 2018, double disque de platine (200.000 exemplaires), il lui est désormais difficile de sortir dans la rue sans créer l'émeute. Mais elle met encore en avant dans ses chansons son côté naturel, "petite ou grande sœur" à qui l'on peut s'identifier. Elle se met aussi en scène dans sa propre série de téléréalité (genre qu'elle "adore") sur sa chaîne YouTube.

Elle insiste également sur son côté "garçon manqué un peu ronde", toujours entourée d'une bande de gars qu'elle aime bien "titiller" dans ses titres. "Je suis pas un mannequin, je n'ai pas ce qu'ils cherchent, je ne suis pas siliconée", chante-t-elle dans l'album. Le genre de punchline qui explique en partie son succès.

Marwa (Outamghart de son vrai nom) raconte avoir fait le pari à 15 ans de lâcher sa 1ère L pour percer dans la musique. Depuis, elle a collaboré avec le rappeur Lartiste sur son premier album, habite maintenant à Paris, aime les habits de luxe, a acheté des appartements, et projette d'ouvrir une chaîne de fast food.

Marwa Loud chante aussi sur cet album pour son compagnon qu'elle vient d'épouser début juin. Un album et un mariage, deux étapes avant une grande tournée à l'automne qui la fera notamment passer en France par quatre Zénith (Lille, Nantes, Paris et Strasbourg).