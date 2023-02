"Dieu sur Terre", premier roman "en vers dévergondés" de Thomas Fersen

En 2020, allongé sur son canapé, il écrivait "le journal intime" du personnage qui traverse ses chansons. Trois ans plus tard, à la faveur des confinements, Thomas Fersen en a fait un roman "en vers dévergondés", son tout premier.

"Dieu sur Terre", titre tonitruant et plein de promesses, paraît jeudi aux éditions L'Iconoclaste, un monologue littéraire de près de 300 pages, composé de petits chapitres.

"Un roman d'apprentissage en vers dévergondés, c'est-à-dire écrits au fond de la classe", explique à l'AFP l'auteur-interprète, sourire en coin. Assis dans sa cuisine peuplée de "choses abandonnées", trésors de brocantes et de greniers, il savoure la naissance de ce petit dernier.

Le titre "énigmatique, ouvre sur plein de choses, il s'adresse à l'imaginaire de chacun. On se fait une idée tout de suite de ce qu'on pense être Dieu sur terre avant de découvrir le décalage", s'amuse-t-il.

Souvent écrit en octosyllabes qui donnent envie de fredonner, son livre raconte l'histoire d'un garçon jusqu'au seuil de l'âge adulte. Adolescent nonchalant, il grandit, comme Thomas Fersen, à Paris dans les années 60 et 70, entre Ménilmontant et Pigalle. A l'ombre d'un grand frère, "Dieu sur Terre" qui "a toujours raison...Tout ça parce que Monsieur a eu les amygdales".

Famille, puberté, rencontres amoureuses, désirs, amitiés... Ses pensées déambulent entre fable, mythologie personnelle et monologue poétique suivant le rythme des chansons de l'auteur, aux textes minimalistes pourtant peuplés d'un imaginaire foisonnant qui l'ont révélé dans les années 90 avec "Le Bal des Oiseaux" et "Les Ronds de Carotte".

Tout commence par "La vocation", lorsqu'un camarade de classe, une fois la cloche sonnée et la maîtresse partie, chante "une chanson d'obscénités", "sans foi ni loi, écrite par un virtuose dans le parler du Bellevillois, terminée en apothéose avec une morale bidon, inventée pour désobéir".

- Jubilatoire -

Le personnage découvre sa vocation, "celle d'écrire dans cette langue du fond de la classe, avec cette liberté de ton", explique Thomas Fersen, citant le texte de mémoire.

"C'est aussi l'idée que je me fais de la liberté, des repères et d'un cadre dont on s'affranchit", dit-il. "On ne s'affranchit pas de rien. Cela fait des années qu'on gomme ces repères et nos rites de passage au risque de glisser vers la barbarie".

Il reconnaît avoir prêté "une grande partie de (sa) mémoire" à son personnage. Mais "ce n'est pas une autobiographie, dit-il, car je ne la trouve pas intéressante. Rien est conforme à la vérité".

"Ma soeur, (il n'a pas de frère contrairement au protagoniste) qui me traitait de menteur quand j'étais petit, confirmera que je suis toujours un menteur. Ma mère n'était pas du tout comme ça non plus, un peu, mais c'est ça qui m'intéresse".

"Je ris souvent en écrivant, c'est jubilatoire. J'ai retrouvé des sensations de jeunesse et un monde s'est ouvert", ajoute-t-il, rêveur.

Aucune nostalgie pourtant. "Le personnage est toujours projeté vers l'avant, il ne regarde jamais derrière car ça menacerait de le décourager". Tout comme lui, il revendique "une forme d'inconscience, profondément humaine".

Son style est celui qu'il s'est "fabriqué dans (ses) chansons, depuis 30 ans", en les écrivant presque toujours avant la musique, car "on ne rentre pas la langue française au chausse-pied dans une musique préexistante".

- Dans le noir -

L'écriture s'est déroulée dans son salon, "très tôt le matin, dans le noir, sur son téléphone". Avant, "j'avais des bouts de papier que je perdais".

"J'ai écrit tous les jours, en m'imposant cette contrainte d'écrire en vers cachés, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai travaillé ici, couché, comme mon personnage. J'ai toujours aimé ce lit où je rêvassais quand j'étais enfant".

Il s'allonge sur un divan-courtoisie qui côtoie un piano droit, dans sa maison du populaire XXe arrondissement de Paris. Le calme y règne. Elle est nichée au fond d'une petite cour plantée d'arbres et d'arbustes, où dort une glycine.

Son roman lui a donné l'idée d'un nouveau spectacle. Du 23 février au 4 mars au théâtre de l'Athénée à Paris, il y incarnera son personnage racontant et chantant son histoire.