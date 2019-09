Dinard film festival: "The Keeper" récompensé

Le jury de la 30e édition du Dinard Film festival (Ille-et-Vilaine), présidé par l'actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire, a décerné le Hitchcock d'or au film "The Keeper" de Marcus Rosenmüller, ont annoncé samedi les organisateurs à l'AFP.

Le prix du meilleur scénario a été décerné à "VS" du réalisateur Ed Lilly tandis que le prix de la critique est revenu à "Only you" de Harry Wootliff.

L'an dernier, le jury présidé par Monica Bellucci avait décerné le Hitchcock d'Or à "Jellyfish" de James Gardner.

Le festival, qui proposait cette année une sélection d'une quinzaine de films en avant-première et six films en compétition, est destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français. Il se tient du 25 au 29 septembre dans la touristique station balnéaire bretonne.