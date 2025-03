Dior: Maria Grazia Chiuri convoque les éléments pour ce qui pourrait être son dernier défilé

La créatrice Maria Grazia Chiuri a convoqué l'air, le feu et la glace pour présenter au jardin des Tuileries mardi une collection femme automne-hiver 2025-2026, lors de ce qui pourrait bien être son dernier défilé pour Dior.

Comme à son habitude, la styliste italienne a proposé un large éventail de styles au cours d'un show divisé en plusieurs tableaux inspirés du feu, avec des flammes au sol créées numériquement, de l'air, avec une sorte d'oiseau préhistorique mécanique survolant la salle, et de la glace, avec des petits icebergs surgissant du sol.

Le romantisme était au rendez-vous, avec une abondance de chemisiers blancs, de dentelles blanches et noires, de cols hauts, et des manches amples dépassant de manteaux ajustés, richement imprimés en soie et en laine.

La défilé de prêt-à-porter féminin automne-hiver 2025-2026 de Dior au Jardin des Tuileries, à Paris, le 4 mars 2025 AFP

Cette nouvelle collection se compose également de nombreux bermudas portés avec de hautes bottes en cuir, rappelant les tenues de chasse à courre, de corsets par dessus des chemisiers, ou encore dans un style plus streetwear, de parkas et de t-shirts superposés sur des chemises, avec le logo bien connu de la marque "J'adore Dior".

Un défilé qui s'est déroulé sous les yeux de nombreuses célébrités, dont Natalie Portman, Isabelle Adjani, la star de K-pop Mingyu, ou la top Natalia Vodianova, épouse d'Antoine Arnault, directeur général de Christian Dior SE, la holding familiale qui contrôle le groupe LVMH.

Dernier défilé ?

La directrice artistique des collections femme de Dior vient saluer le public après son défilé automne-hiver 2025-2026 dans le Jardin des Tuileries, à Paris, le 4 mars 2025 AFP

Est-ce la dernière collection de Maria Grazia Chiuri pour Dior ? Le bruit court depuis plusieurs mois que l'Italienne, à la tête des collections femmes depuis 2016, pourrait quitter la maison de luxe française, peut-être pour Gucci.

La griffe italienne vient de se séparer de Sabato de Sarno, arrivé il y a deux ans seulement à la direction créative de la marque.

Le récent départ de Kim Jones de la direction artistique des créations Dior Homme - juste après un dernier show particulièrement acclamé - n'a fait qu'alimenter les rumeurs.

Selon la presse spécialisée, LVMH cherche à confier les directions artistiques des collections homme et femme de la maison à Jonathan Anderson, à la tête de la griffe espagnole Loewe, également propriété du géant du luxe français.

Une théorie renforcée par l'absence du styliste nord-irlandais aux dernières Fashion Week homme de Milan et de Paris en janvier et à celle de Londres fin février. Pour cette semaine de la mode féminine, Loewe se contente par ailleurs d'une présentation plutôt qu'un défilé.

Grand dîner au Louvre

Le défilé de prêt-à-porter féminin collection automne-hiver 2025-2026 de Zomer au Palais de Tokyo, à Paris, le 4 mars 2025 AFP

La jeune marque Zomer s'est de son côté illustrée dans la matinée avec un show haut en couleurs et recto-verso au Palais de Tokyo.

Les créateurs Danial Aitouganov et Imruh Asha, des Néerlandais basés à Paris, ont présenté une collection où les robes, vestes, chemises ou manteaux se portent à l'envers et où les vestes s'affichent aussi bien en robe qu'en jupe. "Un peu comme des enfants qui s'habillent eux-mêmes pour la première fois, sans connaître les règles", expliquent-ils dans la note d'intention. Parfois même, une robe fleurie s'agrémente d'un chapeau en forme d'abat-jour, comme pour se déguiser.

Le défilé de prêt-à-porter féminin collection automne-hiver 2025-2026 de Marie Adam-Leenaerdt à Paris, le 4 mars 2025 AFP

Le vêtement se veut aussi réversible chez Marie Adam-Leenaerdt, avec des robes ou des manteaux qui se portent à l'envers ou à l'endroit. "Pour moi c'est vraiment important en cette saison de montrer la multifonctionnalité du vêtement, parce que c'est quand même quelque chose qui est très fort dans l'ADN de la marque", a expliqué la créatrice belge à la presse.

Autre événement mardi, le défilé Alaïa, qui fait sa première apparition officielle dans le calendrier parisien. Son fondateur, Azzedine Alaïa, mort en 2017, puis son successeur Pieter Mulier préféraient jusqu'alors présenter leur collection comme bon leur semblait.

La journée s'achèvera par le Grand dîner du Louvre, qui vise à lever des fonds pour le musée. De nombreuses célébrités, dont les égéries de grandes maisons de couture, sont attendues, à l'instar du gala du Met à New York.

Par ailleurs, le Français Simon Porte Jacquemus a confirmé mardi au magazine spécialisé WWD l'arrivée de sa compatriote Sarah Benady au poste de directrice générale de sa griffe Jacquemus, vacant depuis décembre 2023. L'ex-dirigeante de Celine en Amérique du Nord sera chargée de piloter son expansion internationale, avec de nouvelles boutiques et un parfum en partenariat avec L'Oréal.