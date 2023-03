DIRECT - Guerre en Ukraine : le "kidnapping" des enfants transférés en Russie dénoncé par Kiev

Au milieu de la Sibérie, Roman Vinogradov joue avec un groupe d'enfants, tandis que sa femme, Ekaterina, lit une histoire aux plus petits. Des 16 enfants dont ils s'occupent, cinq viennent de territoires ukrainiens, occupés par la Russie. Le couple, rencontré à Novossibirsk à trois mille kilomètres de l'Ukraine, dit que leur mission est simple : aider ces "enfants dans le besoin".

Roman Vinogradov et son épouse racontent comment ils se sont retrouvés depuis l'été 2022 en charge de cinq enfants ukrainiens, qui se sont ajoutés à leurs quatre enfants et à sept autres placés dans leur famille. "Qu'est-ce que ça veut dire 'voler' ? Je n'ai volé personne", insiste-t-il, et les enfants "ne pensent pas non plus avoir été volés".

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, des organisations internationales accusent les autorités russes d'orchestrer le "déplacement forcé" de milliers de mineurs ukrainiens, ce que le président Volodymyr Zelensky qualifie de crimes de guerre et contre l'humanité, y voyant des "enlèvements", des "adoptions forcées" et de la "'rééducation'" d'Ukrainiens. La Russie, de son côté, affirme protéger des enfants "réfugiés".



1h00 TU. Les États-Unis dénoncent un "acte irréfléchi" de la part de Moscou



Les tensions restent vives entre Washington et Moscou après un incident aérien. Les Etats-Unis accusent l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, ce que la Russie dément.

Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, dénonce un "acte irréfléchi" de la part des Russes. Il note qu'il y a déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais que cet incident est "unique" dans la mesure où il a abouti à la perte du Reaper. En guise de protestation, le département d'Etat américain convoque l'ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov, tandis que l'ambassadrice des Etats-Unis à Moscou Lynne Tracy adresse un message au ministère russe des Affaires étrangères.