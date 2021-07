Discriminations, agressions sexuelles: examen de conscience dans l'édition

Le secteur de l'édition, où les femmes sont majoritaires mais dénoncent un climat sexiste, fait son examen de conscience dans une enquête publiée jeudi par le magazine de la profession, Livres Hebdo.

Le milieu a été secoué par la parution en avril d'une enquête du média en ligne Mediapart sur des accusations d'agressions sexuelles visant Stéphane Marsan, directeur de publication des éditions Bragelonne. Celui-ci nie et aucune plainte n'a été déposée.

La complaisance du monde des lettres avait également été décrite de manière cruelle par Vanessa Springora dans "Le Consentement" en janvier 2020, près de 35 ans après sa relation adolescente avec l'écrivain Gabriel Matzneff.

"Plus de huit professionnels sur dix ont déjà été témoins d'agissements sexistes ou sexuels et six personnes sur dix en ont été victimes, selon une large consultation menée par LH Le Magazine et Ipsos", explique Livres Hebdo.

Cette consultation en ligne, du 19 au 25 mai, a reçu 1.221 réponses, dont 79% par des femmes.

Parmi les sondés, 50% ont été victimes de "remarques déplacées", 36% de "discriminations sexistes", 21% de "gestes déplacés" et 10% de "harcèlement sexuel".

Plus de la moitié d'entre eux (57%) ont été témoins de discriminations envers les femmes, dans un secteur où elles sont en grand nombre, mais accèdent plus difficilement que les hommes aux postes à responsabilité ou aux récompenses les plus prestigieuses.

Interrogés pour savoir si "l'édition autorise implicitement des comportements inappropriés" au nom de la liberté d'expression, 21% sont "tout à fait d'accord" et 31% "plutôt d'accord".

"Certaines maisons sont réputées pour protéger la réputation d'auteurs au comportement problématique dont elles tirent l'essentiel de leurs ventes. L'édition, à l'instar des autres milieux culturels, n'est pas à l'abri des dérives sexistes et sexuelles", affirme dans un entretien avec le mensuel le patron des éditions du Seuil, Hugues Jallon.

"On a parfois l'impression d'une sorte de petit salon masculin, un boys' club, avec des endroits où les femmes ne sont pas invitées", dénonce l'universitaire et romancière Julia Kerninon.

Les sondés voient toutefois une évolution récente grâce au mouvement #metoo. Ils sont 90% à estimer que "la parole des victimes se libère de plus en plus", et 77% que "la nouvelle génération n'accepte plus certains comportements inappropriés".