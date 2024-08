Disparition d'Alain Delon : florilège de réactions politiques

Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche au "monument français" Alain Delon, décédé à 88 ans, saluant les "rôles légendaires" d'un acteur qui a "fait rêver le monde".

"Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies", a écrit sur X le président français. "Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu'une star : un monument français", a-t-il ajouté.

"Il y a des samouraïs qui sont des princes et des acteurs qui sont un plein soleil: merci Alain Delon pour cette immense vie de cinéma", a pour sa part salué le ministre démissionnaire de l'Economie Bruno Le Maire sur le même réseau social.

La ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati a longuement réagi sur X. "Alain Delon n’est plus. On le croyait immortel d’avoir eu plusieurs vies, d’avoir joué tous les rôles - flic, voyou, inoubliable Tancrède, bouleversant Monsieur Klein… -, d’avoir tourné pour les plus grands, de Visconti à Godard, de Losey à Melville, d’être devenu lui-même l’un des plus grands acteurs du cinéma mondial. [...]

Enfant du 7ème art, il laisse la France orpheline de sa plus belle incarnation à l’écran. Je perds par ailleurs un ami cher, qui a beaucoup compté pour moi et ma famille. À ses enfants, Anouchka, Anthony et Alain-Fabien, j’adresse mes plus chaleureuses pensées."

"Alain Delon aimait la France et les Français aimaient Alain Delon. Il laisse pour toujours des chefs d'oeuvre et le souvenir du dernier monstre sacré du cinéma Français", a renchéri le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau.

La ministre démissionnaire de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, s'est elle remémorée "sa beauté, son regard, sa voix, son élégance, son style, sa liberté". "Les géants sont éternels et notre émotion nationale immense", a-t-elle écrit sur X.

"La légende est partie. Alain Delon nous laisse orphelins de l'âge d'or du cinéma français qu'il incarnait si bien. C'est une petite partie de la France que l'on aime qui part avec lui", a réagi sur X Marine Le Pen, triple candidate Rassemblement national à l'élection présidentielle.

Alain Delon "restera à jamais aux yeux du monde l'Homme français avec un grand H. (...) Patriote sincère et homme de droite, Alain Delon a toujours défendu une certaine idée de la France", a écrit sur X Eric Ciotti, patron des Républicains rallié au RN, pour qui l'acteur "incarnait l'élégance française".

"Il a fait rêver les Français dans les salles obscures. Sa mémoire restera à jamais gravée dans le cœur de ce pays qu'il aimait tant", a réagi sur le même réseau social la tête de liste Reconquête aux élections européennes, Marion Maréchal.

"Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Que ce grand acteur repose en paix" a déclaré sobrement Lucie Castets, candidate de la gauche et des écologistes au poste de Premier ministre.