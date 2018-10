Dispositif inédit entre France 2, France 5 et France Culture autour de Victor Hugo

Après les rapprochements entre France 3 et France Bleu, France 2, France 5 et France Culture s'associent autour de "Victor Hugo, ennemi d'Etat", mini-série TV, première fiction jamais consacrée au génie du XIXe siècle français attendue à l'automne.

Si ses oeuvres romanesques comme "Les Misérables" et "Notre-Dame de Paris", ont été adaptées au cinéma, à la télévision et à la radio sur toute la planète, la vie de Victor Hugo n'avait jamais été portée à l'écran. C'est désormais chose faite, avec la mini-série "Victor Hugo, Ennemi d'Etat" en quatre épisodes réalisés par Jean-Marc Moutou et attendus sur France 2 d'ici la mi-novembre.

Yannick Choirat y incarne l'écrivain aux côtés d'Isabelle Carré.

La diffusion "va s'accompagner d'une très grande +événementialisation+ des antennes", a annoncé lundi Caroline Got, directrice exécutive de France 2. De multiples programmes de la chaîne et en numérique contribueront à l'évocation de Victor Hugo dans des chroniques, reportages, des "talk shows", des jeux et avec des habillages spécifiques.

France 5 proposera de son côté "Victor Hugo, un siècle en révolutions", un documentaire de 52 minutes réalisé par Jacques Loeuille.

France Culture contribuera également à transmettre Victor Hugo grâce à un dispositif propre à la radio pendant la semaine de diffusion de la mini-série.

"C'est un format totalement inédit que de se retrouver toutes les trois (chaînes) côte à côte et un format dont nous allons sans doute (..) donner l'habitude dans les temps qui viennent", a souligné Sandrine Treiner, la patronne de France Culture. Une allusion à la politique de rapprochement entre les médias du service public impulsée par le gouvernement.

Cette opération "montre à quel point en travaillant ensemble, l'audiovisuel public peut parvenir à relayer de manière très différente, très complémentaire les grandes idées et les grands personnages qui ont fait l'histoire", a ajouté la dirigeante.