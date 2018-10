Disques, livres, concerts au cinéma: Brel ne nous quitte pas

Pour célébrer les 40 ans de sa disparition, survenue le 9 octobre 1978, Jacques Brel fait l'objet de toute une série de publications: intégrale CD, DVD et diffusion au cinéma de concerts, sans oublier pléthore de livres biographiques.

. Brel coffré

Une nouvelle intégrale est déjà dans les bacs. Elle réunit la totalité des enregistrements studio et live. Plus de 310 titres sont proposés sur 21 CD, avec des versions alternatives de nombreuses chansons, de ses débuts discrets dans les kermesses et cabarets bruxellois jusqu'à ses adieux à la scène. Le mastering HD a été réalisé à partir des bandes originales. Inclus dans le coffret, un livre souple de 48 pages illustré, avec une sélection d'interviews, d'échanges, de rencontres et de conversations.

A paraître ce vendredi, "Brel" un album de reprises des chansons du monstre sacré par une autre grande voix belge, Maurane. La chanteuse, disparue à 57 ans en mai, n'avait pas tout à fait fini l'enregistrement de ce disque, pour lequel elle avait prévu de faire son retour sur scène. Mais finalement douze titres en sont sortis, parmi lesquels "Vesoul", "Quand on a que l'amour", "Ne me quitte pas" et d'autres moins connus.

. Brel projeté

Les versions restaurées de deux concerts de Jacques Brel, celui de Knokke-Le-Zoute en 1963 et ses adieux à l'Olympia à Paris en 1966, seront projetées dans 170 salles de cinéma en France, Belgique et Suisse mardi à 19h30.

. Brel relié

Dans les librairies, une floraison d'ouvrages dédiés au grand Jacques sont sortis ces dernières semaines.

Une nouvelle édition revue et augmentée de "Brel La valse à mille rêves" (L'archipel) d'Eddy Przybylski fait figure de biographie de référence pour qui veut connaître l'artiste et l'homme, nourrie par plus de 150 témoignages.

Dans "On ne vit qu'une heure" (Seuil), l'écrivain David Dufresne raconte Brel à travers le prisme des gens qu'il chantait si bien. Un récit agrémenté d'entretiens rares et d'anecdotes sur le chanteur.

Comme l'indique son titre, "Jacques Brel en 40 chansons" (Hugo Image) de Bruno Brel, Stéphane Loisy et Baptiste Vignol propose de mieux connaître l'auteur via ses créations, avec l'éclairage de son neveu Bruno.

"Le voyage au bout de la vie" de Fred Hidalgo (L'archipel) évoque dans une édition augmentée Brel dans sa vie d'après chanteur. Celui qui parcourut les mers et les airs jusqu'à s'installer à la fin de son existence aux Iles Marquises.

Pour les fans, "Brel" est un recueil de photographies d'Alain Marouani qui fut son collaborateur pour les pochettes de ses disques.

Parus au printemps enfin "Jacques Brel auteur" et "Jacques Brel chanteur" de sa fille France Brel réunit tous les textes chantés, inédits, des citations, scénarios et billets radiophoniques agrémentés de commentaires. L'auteure sera à Paris mardi soir à la librairie Le merle moqueur dans le XXe arrondissement pour une rencontre à 19h30.