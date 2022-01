Dix films en compétition pour effrayer les festivaliers de retour à Gérardmer

Des villages hantés, des enfants aux pouvoirs surnaturels, des rites maléfiques... Le 29e festival international du film fantastique de Gérardmer, qui revient en salles le 26 janvier, a annoncé jeudi les dix films en compétition.

Le jury est présidé par l'actrice, réalisatrice et productrice Julie Gayet. Six réalisateurs et quatre réalisatrices sont en lice pour succéder à Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, qui avait obtenu l'an dernier le Grand Prix pour "Possessor". La précédente édition avait dû se tenir en ligne en raison de la crise sanitaire.

Cette année, le festival, très apprécié des fans de cinéma de genre, doit renouer avec les salles obscures, du 26 au 30 janvier. La compétition sera plutôt européenne avec seulement deux films américains et un taïwanais.

En compétition officielle, l'Espagnol Paco Plaza, connu pour la trilogie de films d'horreur "[Rec]", présentera "La Abuela", autour du parcours d'une jeune mannequin espagnole qui veut percer dans le milieu parisien de la mode et de sa grand-mère.

Eskil Vogt proposera "The Innocents", un film où il est question d'enfants aux pouvoirs surnaturels. Ce Norvégien est connu comme le grand complice de Joachim Trier puisqu'il a co-scénarisé ses films, dont le dernier, la comédie dramatique "Julie (en 12 chapitres)", a été l'une des sensations du dernier festival de Cannes.

L'Américain Sean Ellis ("Cashback") présentera "Eight for Silver", tourné en France, explorant un village de campagne du XIXe siècle frappé par une malédiction.

Le réalisateur français Arnaud Malherbe est sur les rangs avec, "Ogre", qui imagine les événements mystérieux entourant l'arrivée d'une institutrice et de son fils dans un village du Morvan, avec en tête d'affiche l'actrice Ana Girardot.

Hors compétition seront projetés "After Blue (Paradis sale)", de Bertrand Mandico, membre du jury et Prix Louis-Delluc 2018 avec "Les Garçons Sauvages", mais aussi un documentaire sur Joe D'Amato, un réalisateur mort en 1999 et connu comme "le roi du porno italien", mais qui a aussi travaillé avec Jean Renoir, Jean-Luc Godard ou Franco Zeffirelli.