Documentaires : la Suède à l'honneur du Fipadoc

La Suède et la réalisatrice chilienne Carmen Castillo sont les invitées d'honneur du Fipadoc, le festival international du documentaire qui se tient de mardi à dimanche à Biarritz, un événement qui inclura pour la première fois une section à déguster en famille.

Le public pourra découvrir, comme lors des précédentes éditions, des documentaires du monde entier qui concourent pour des grands prix, décernés par des professionnels, dans quatre grandes catégories: compétition internationale, compétition nationale, documentaire musical, et "impact".

Cette dernière catégorie regroupe des documentaires engagés, qui se veulent "une source d'inspiration pour changer le monde".

C'est la deuxième édition depuis que le Fipa (Festival international de programmes audiovisuels) de Biarritz s'est repositionné comme un festival entièrement dédié aux documentaires. Le festival biarrot s'est rebaptisé au passage Fipadoc, pour marquer cette évolution.

Le Fipadoc mettra l'accent cette année sur la Suède, avec par exemple "The Feminister" (portrait d'une femme d'exception, la ministre des affaires étrangères Margot Wallström), "Scheme Birds", sur le quotidien dur et émouvant d'une écossaise, et "Mating", sur l'amour en mode réseaux sociaux.

Et la réalisatrice Carmen Castillo, qui a raconté les convulsions de l'histoire du Chili et de l'Amérique latine à travers plusieurs films et livres, sera l'invitée d'honneur.

Parmi les nouveautés mises en place cette année, le festival a voulu faire une place aux visiteurs qui souhaitent venir en famille, et qui pouvaient avoir du mal à choisir des documentaires adaptés aux plus jeunes, parmi la très vaste sélection de programmes proposés.

D'où la création d'une section qui leur est destinée, baptisée "En famille". Elle propose des histoires vraies d'amitié, de famille, d'animaux. Comme "Green Boys", la rencontre entre un jeune réfugié guinéen et une petite fille en Normandie; "Miss Mermaid", le portrait d'une candidate à un concours de... sirènes; ou "Surf the line", la folle aventure de surfeurs qui se lancent à l'assaut du ciel.