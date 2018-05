"Don Quichotte" montera-t-il les marches Ã  Cannes ?

Le palais de justice avant le Palais des festivals ! Le Tribunal de grande instance de Paris examine lundi en urgence la requête du producteur Paulo Branco qui veut interdire la projection cannoise de "L'homme qui tua Don Quichotte" de Terry Gilliam.

Oeuvre longtemps restée maudite dans sa conception - pendant 20 ans, l'ex-Monty Python a lutté sans relâche pour la mener à bien, tel le héros de Miguel de Cervantes combattant les moulins à vent -, elle semble frappée du même sort en ce qui concerne sa diffusion.

Depuis plusieurs mois un conflit porté sur le terrain judiciaire oppose Terry Gilliam à Paulo Branco, qui lui a acheté les droits du film en avril 2016, via sa société de production Alfama Films.

Après différents désaccords artistiques et financiers lors de la préproduction, le cinéaste britannique a résilié son contrat avec le producteur portugais. Il s'est alors tourné vers la société espagnole Tornasol et Amazon, qui faisaient initialement partie de la structure de coproduction constituée par Alfama Films. Et c'est avec eux, qu'il a finalement réalisé son film entre mars et juin 2017.

En mai 2017, la justice française s'est prononcée en première instance en faveur de M. Branco, reconnaissant ses droits sur le film, tout en rejetant la demande du producteur de stopper le tournage en cours. L'affaire a été examinée en appel à Paris début avril, avec une décision attendue le 15 juin.

"L'homme qui tua Don Quichotte" n'a toujours pas de visa d'exploitation, selon les données du Centre national du cinéma (CNC) consultées vendredi. Ce qui ne l'empêche pas d'être montré dans le cadre d'un festival.

Pourtant le long-métrage pourrait finalement ne pas être visible à Cannes, malgré sa sélection hors-compétition. C'est en tout cas la volonté de M. Branco qui a demandé à la justice l'interdiction de sa projection en clôture, le 19 mai, date à laquelle une sortie en salles est également prévue.

Le TGI pourrait prononcer sa décision au mieux lundi soir, quelques heures après l'audience de référé qui débutera à 11H00. Ou plus vraisemblablement mercredi, mardi étant un jour férié mais aussi celui de l'ouverture du 71e Festival.

- Fin de la malédiction ? -

En attendant de savoir si "Don Quichotte" défilera sur la Croisette, le torchon brûle entre les responsables cannois, qui soutiennent Terry Gilliam, et Paulo Branco.

Sortant de leur réserve, Pierre Lescure et Thierry Frémaux ont dénoncé lundi, dans un communiqué au vitriol, les "agissements" du producteur portugais, connu pour ses collaborations avec Raul Ruiz, Manoel de Oliveira, David Cronenberg ou encore Wim Wenders. "Le +passage en force+, chacun sait dans notre métier que cela a toujours été la méthode favorite de M. Branco", ont-ils dénoncé.

Le Festival de Cannes a néanmoins assuré qu'il respecterait la décision de la justice.

"C'est une tentative de passage en force dont Thierry Frémaux (le délégué général du festival) se rend complice", avait dénoncé la semaine dernière Juan Branco, fils et avocat du producteur. "Ce film ne peut avoir aucune forme d'exploitation sans l'accord préalable d'Alfama Films" qui en détient les droits, martèlent les défenseurs de Paulo Branco.

"Le contrat qui a lié M. Gilliam et M. Branco a été résilié", a affirmé Philippe Aigle, le président d'Océans Films qui distribue le film dont le coût final a été de 17 millions d'euros, un budget moyen.

"L'homme qui tua Don Quichotte", adaptation très libre du classique de Cervantes, a failli ne jamais voir le jour. En 2000, Gilliam avait dû abandonner le tournage en raison des problèmes de dos de l'acteur Jean Rochefort, disparu depuis, et à qui le film est dédié, et de pluies diluviennes. Ce fiasco a fait l'objet d'un documentaire "Lost in La Mancha" (2002).

Au fil des ans, Gilliam a tenté de ressusciter son projet avec différents acteurs (Robert Duvall, Ewan McGregor, Owen Wilson, John Hurt...) mais a échoué faute de financements. Il a fini par le tourner avec Jonathan Pryce ("Brazil") et Adam Driver ("Star Wars: le Réveil de la Force").

nip/fmi/cb

