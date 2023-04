"Donjons et Dragons", le jeu de rôle adapté en comédie familiale

L'humour plus que les effets spéciaux, pour adapter l'un des jeux de rôle les plus célèbres: "Donjons et Dragons: l'honneur des voleurs", en salles mercredi, se veut comme un retour aux sources du film familial des années 1980.

Troisième adaptation du jeu à succès "Donjons et Dragons", le long-métrage réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein veut retrouver l'ambiance de succès des années 1980, avec leur touche d'humour, des "Aventuriers de l'Arche perdue" de Spielberg aux "Goonies".

"Donjons et Dragons", avec un casting réunissant notamment Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page ("La Chronique des Bridgerton") et Michelle Rodriguez, veut aussi réintroduire du second degré dans un genre devenu incontournable: la fantasy.

"On a vu des représentations figées et sans humour de personnages de fantasy dans presque tous les autres films et shows télé, et (ce film) était notre réaction à ça", a déclaré John Francis Daley à la presse à Paris.

Les réalisateurs, qui se sont d'abord fait un nom comme scénaristes sur des comédies comme "Comment tuer son boss ?" ou des films comme "Spiderman: Homecoming", racontent l'histoire d'une bande d'aventuriers qui tentent de mettre la main sur une relique perdue.

Mettre la priorité sur l'histoire, plutôt que de privilégier les effets spéciaux numériques, "n'est bizarrement pas très courant dans le monde des blockbusters", explique John Francis Daley. "Souvent, les studios disent: +Feu vert, commençons le travail et on s'occupera de corriger le scénario au passage+. C'est vraiment travailler à courte vue".

"Donjons et Dragons", univers dans lequel les joueurs créent leurs propres histoires, est l'un des jeux de rôle les plus célèbres, autour duquel s'est créée au fil des années une importante communauté de fans.

Chris Pine, qui jouait le capitaine Kirk dans "Star Trek", sait que le cinéma marche sur des oeufs avec ces films inspirés d'univers cultes: "Il faut se méfier avant d'entreprendre quelque chose, maintenant qu'internet est tellement plein de colère, de bruit", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Mais on a vraiment fait un film marrant et on nous a dit qu'on avait mis de quoi satisfaire les puristes. Même les gens qui n'ont jamais joué (au jeu de rôle) sont surpris d'aimer autant". "Nous n'étions tenus à rien, sinon satisfaire certaines attentes du public comme de voir un cube gélatineux ou un ours-hibou", a-t-il poursuivi, évoquant deux des créatures les plus étranges de ce jeu.