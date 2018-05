DoublÃ© de Guillaume Musso dans les meilleures ventes de livres

Une semaine après sa sortie, le nouveau roman de Guillaume Musso, "La jeune fille et la nuit", caracole en tête des ventes de livres devant... un autre roman de l'écrivain, selon le classement des meilleures ventes à paraître vendredi dans Livres Hebdo.

Tiré à 400.000 exemplaires, "La jeune fille et la nuit", est le premier roman de l'écrivain publié chez Calmann Levy. En 2e place du classement on trouve son précédent roman, "Un appartement à Paris" qui vient d'être publié en poche chez Pocket avec un tirage de 600.000 exemplaires.

"La jeune fille et la nuit" ce pourrait être "Twin Peaks au pays de Pagnol", avait récemment confié à l'AFP Guillaume Musso en présentant son nouveau thriller, le premier se déroulant entièrement sur la Côte d'Azur.

Guillaume Musso fait partie du club très fermé des auteurs francophones de best-sellers avec plus de 28 millions de livres vendus à travers le monde. Ses romans ont été traduits en 40 langues. Depuis sept ans, l'écrivain, adulé en Corée du Sud, star en Allemagne et en Italie, est l'auteur français qui vend le plus de livres.

Son nouveau roman est une gageure pour un thriller puisque dès les premières pages, Guillaume Musso nous donne le nom de l'assassin. Il s'agit du narrateur, Thomas, un romancier à succès né à Antibes.

En décembre 1992, Thomas, 18 ans, élève en classe prépa d'un lycée (ressemblant furieusement au lycée international d'Antibes où Musso fut enseignant), a assassiné Alexis, un prof de philo soupçonné d'être l'amant de la jeune Vinca, une condisciple de Thomas dont il était secrètement amoureux.

Le corps d'Alexis a été emmuré dans le gymnase du lycée. Vinca a mystérieusement disparu. L'enquête de police n'a rien donné.

25 ans plus tard, en mai 2017, Thomas revient à Antibes alors que l'on fête les 50 ans du lycée. Le gymnase doit être rasé. On va certainement retrouver le corps qui y est emmuré. La vie de Thomas et de son ami Maxime (qui l'a aidé à se débarrasser du cadavre) va sombrer. Le cauchemar semble avoir déjà commencé quand Thomas trouve le mot "Vengeance" écrit à son attention...

Pour écrire son roman, un de ses plus maîtrisés, l'écrivain a expliqué à l'AFP s'être inspiré des "Campus Novels", un genre littéraire popularisé notamment par le Britannique David Lodge ou l'Américain Michael Chabon.