Doublé pour Neige Sinno: "Triste tigre" primé Goncourt des lycéens après le Femina

Coup double pour Neige Sinno: après le Femina, l'autrice a remporté jeudi le prix Goncourt des lycéens 2023 pour son livre "Triste tigre", sélectionné par un jury représentant une cinquantaine de lycées français.

"Triste tigre" (P.O.L), récit sur l'inceste, se voit récompenser "pour ses qualités littéraires et sa forme audacieuse pour aborder un sujet sensible", a déclaré Méline Debailleul, élève de Terminale et porte-parole du jury, en direct sur M6 depuis Rennes, où ce petit frère du Goncourt a été créé en 1988.

"C'est une grande, grande fierté", a réagi Neige Sinno, jointe au téléphone par l'AFP. "Je me sens d'autant plus fière qu'il s'agit de jeunes gens qui sont dans une période de leur vie souvent très intense, où les lectures sont très, très importantes, des lectures qui peuvent changer la vie. Donc être choisie par eux, c'est fabuleux", a souligné l'écrivaine de 46 ans.

Egalement finaliste du Goncourt des adultes, "Triste Tigre" est le récit de l'inceste dont Neige Sinno a été victime dans son enfance, ainsi qu'une réflexion plus générale sur les violences sexuelles.

Neige Sinno, lauréate du Prix Femina et du prix Goncourt des lycéens pour "Triste tigre", le 6 novembre 2023, à Paris AFP/Archives

Les jeunes jurés interrogés par l'AFP après la proclamation du prix ont tous été frappés par la force de l'écriture de Neige Sinno ainsi que la forme originale de son livre.

"La façon dont elle aborde ce sujet, c'est assez nouveau, elle s'adresse directement au lecteur, ce livre c'est quelque chose qui vous change", a estimé Pauline Estève, 15 ans et élève en 1ère au lycée Lacroix de Narbonne (Aude).

"Ils ont parlé de +forme audacieuse+, je trouve ça assez beau parce que moi-même quand je le présentais à des éditeurs, j'avais choisi ces mots-là. C'est une forme singulière qui n'est ni un essai ni un roman", a dit Neige Sinno.

"Ca représente un pari littéraire et je trouve ça émouvant que les lycéens soient rentrés dans ce contrat de lecture. Ce texte s'adresse à un lecteur qui n'existe pas vraiment, comme une conversation intérieure. Savoir que ça fonctionne c'est génial, c'est surprenant pour moi que ce livre parle à autant de monde", s'est-elle réjoui.

"Délibérations tendues"

"On peut le qualifier d'objet artistique" qui va au-delà d'un simple livre, a affirmé pour sa part Emir Chabaane, en 1ère au lycée Bernard Palissy de Gien (Loiret).

La présidente du jury du Prix Goncourt des lycéens, Méline Debailleul, présente le livre gagnant en 2023, "Triste tigre" de Neige Sinno, le 23 novembre 2023 à Rennes AFP

Les délibérations entre les treize jurés représentant les lycéens de 54 établissements ont été "très tendues" jeudi matin, selon le jeune homme, avec "plusieurs heures de débats, de réfutation et de contre-arguments mais on a fini par se mettre d'accord".

Neige Sinno, docteure ès lettres à 28 ans, a choisi pour sa carrière l'émigration, loin des Hautes-Alpes où elle a grandi. Elle enseigne aujourd'hui dans une branche de l'Université nationale autonome du Mexique, à Morelia.

Avant "Triste tigre", elle était passée quasi inaperçue dans la littérature, avec un recueil de nouvelles en 2007 ("La Vie des rats") et un roman en 2018 ("Le Camion"), publiés par de petits éditeurs.

Ce troisième livre avait pourtant été refusé par plusieurs concurrents des éditions P.O.L, avant qu'elle ne le transmette à cette maison qui s'est empressée de lui offrir un contrat.

Très prescripteur en termes de ventes, le Goncourt des lycéens, qui désigne son lauréat parmi la même sélection que celle de l'Académie Goncourt, peut représenter certaines années plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus.

Prix du Monde, des Inrockuptibles, Femina et maintenant Goncourt des lycéens: "Professionnellement, c'est une explosion, on me propose plein de projets géniaux. Je sors de l'ombre", commente Neige Sinno.

Le Goncourt des lycéens, organisé par la Fnac et le ministère de l'Education nationale, permet chaque année à quelque 2.000 élèves de la seconde au BTS de découvrir la littérature contemporaine et de promouvoir la lecture dans leurs établissements.

En 2022, il avait été décerné à Sabyl Ghoussoub pour son roman "Beyrouth-sur-Seine" (Stock).