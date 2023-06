Du bidonville aux feux de la rampe: des enfants des rues de Kampala à la télévision britannique dimanche

Un groupe d'enfants des rues de Kampala, chanteurs et danseurs, a été sélectionné pour apparaître dimanche à la télévision britannique, lors de la finale de l'émission populaire "Britain's Got Talent".

Les enfants de la troupe Triplets Ghetto Kids ont déjà séduit les juges et les téléspectateurs de l'émission à succès avec leurs danses, leurs costumes colorés et leurs sourires radieux.

Ces enfants des rues ont eu la chance de croiser la route de Dauda Kavuma, ancien instituteur de 36 ans, qui a créé la fondation Inspire Ghetto Kids en 2007 dans le quartier pauvre de Makindye, à Kampala.

Les enfants de la troupe "Ghetto Kids", le 20 avril 2023 à Kampala, en Ouganda AFP/Archives

Lui-même issu d'une famille de trente enfants issus de six mères, se souvient qu'il a dû se débrouiller seul dès son plus jeune âge après la mort de son père, en fouillant les ordures pour récupérer de la ferraille ou en vendant des fruits aux automobilistes arrêtés aux feux rouges.

M. Kavuma a expliqué à l'AFP que lorsqu'il était enfant il avait commencé à jouer au football, puis qu'un ami l'avait encouragé à se mettre au chant.

"Quand je chantais, j'oubliais les difficultés de ma vie", dit-il. "La plupart des gens pensent que les enfants des rues n'ont aucune valeur pour la société, mais je pense le contraire (...) Alors je me suis dit : Et si j'utilisais la musique, la danse et le théâtre pour aider les défavorisés des ghettos ?".

Dauda Kavuma (c), ancien instituteur et fondateur de la troupe "Ghetto Kids", avec les enfants du groupe, le 20 mai 2023 à Kampala, en Ouganda AFP/Archives

Sa fondation accueille des enfants des rues et leur donne un toit, des repas, des vêtements et une éducation.

Il les a aidés à former le groupe "Ghetto Kids" qui sont devenus une sensation sur Internet en 2014, lorsque leur vidéo de danse reprenant le tube "Sitya Loss" d'Eddy Kenzo, un autre orphelin ougandais devenu musicien vedette, est devenue virale.

Leurs vidéos sur Youtube ont été vues des millions de fois. Le groupe a remporté plusieurs prix internationaux et a travaillé avec des stars internationales comme l'américain Chris Brown et la star nigériane de l'afrobeats Wizkid.

En 2022, le groupe est notamment monté sur scène à l'occasion de la Coupe du monde de football au Qatar.

Les enfants de la troupe Triplets Ghetto Kids, le 20 avril 2023 à Kampala, en Ouganda AFP/Archives

La participation à la finale de BGT "est énorme pour nous, pour l'Ouganda et pour l'Afrique", a posté la fondation sur sa page Facebook après leur qualification.

Le vainqueur de l'émission remportera un prix de 250.000 livres (plus de 290.000 euros).

M. Kavuma précise que sa fondation est financée par des dons, les recettes des vidéos sur YouTube et TikTok, ainsi que des concerts. "Mon rêve est d'avoir une maison plus grande pour accueillir et aider autant d'enfants des rues que possible", déclare-t-il.