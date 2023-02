Du clash en ligne au drame dans la vie réelle: un influenceur aux assises pour assassinat

Quand la culture toxique du clash sur les réseaux sociaux aboutit à la mort d'un homme: la cour d'assises de Seine-Saint-Denis juge à partir de vendredi un influenceur pour avoir poignardé en 2021 un autre internaute suite à une dispute en ligne.

Ce procès d'une semaine s'annonce comme celui de la violence virtuelle qui finit par déborder sur le réel, et promet une exploration des arcanes d'internet, qui donnera lieu à un défilé d'utilisateurs anonymes à la barre.

Il est 05H30, ce dimanche 11 avril 2021. Cinq cents personnes sont connectées sur une "chat room" de l'application de vidéo en direct Bigo Live où Keneff Leauva, 38 ans, et Mamadi T., pseudonyme "Moussa VR6", s'écharpent en visio-conférence sous les commentaires des spectateurs.

Fils à problèmes de l'actrice Firmine Richard ("Huit femmes", "Romuald et Juliette", "Les Profs 2"...), Keneff Leauva est une figure de la petite communauté du live-streaming, qui a migré sur le réseau niche Bigo à la fermeture du plus populaire Periscope.

Sorte de "trash influenceur", cet ex-chauffeur de VTC y a gagné ses galons en se radicalisant dans une posture d'agressivité constante. Insultes, menaces de mort et propension à la bagarre amènent buzz et abonnés à cet accro des réseaux.

Son personnage fait les délices des "rooms à clashs", des espaces dédiés aux prises de becs où les internautes récompensent la virulence des gladiateurs du jour en monnaie virtuelle. Il est capable de traverser la France pour se battre avec un contradicteur, ce qui lui a notamment valu une condamnation à la prison en 2017 et de perdre une phalange lors d'une bagarre.

Un temps amis dans la vraie vie, Moussa et Keneff Leauva sont brouillés depuis quelque temps pour une histoire de femme, qui a déjà valu à Moussa de frapper Leauva. Alimenté en ligne, le feuilleton de leur discorde fait bruisser la communauté Bigo.

Mais cette nuit-là, la situation dégénère. Le ton monte tant que les autres participants s'en inquiètent. Excédé par une référence de Keneff Leauva à son père décédé, Moussa prend la mouche: "Eh, tu sais quoi ? Bouge pas j'arrive !". Il se déconnecte.

- Homicide en streaming -

La suite se déroule IRL ("in real life", dans la vraie vie). Conduit par une amie, également streameuse sous le pseudonyme de "DZ la vraie", Moussa débarque une demi-heure plus tard à Pantin (Seine-Saint-Denis) au pied du domicile de Firmine Richard, où Keneff Leauva vit avec sa mère.

Convaincu que le duo vient pour l'humilier et diffuser la scène sur Bigo afin de ruiner sa réputation de dur à cuire, Keneff Leauva descend avec un couteau de cuisine dissimulé dans son blouson. Une bagarre éclate entre les deux hommes.

Selon la version de l'accusé, Moussa commence par lui porter un coup qui lui brise la mâchoire - opéré en urgence, Keneff Leauva se verra prescrire trente jours d'ITT. Blessé, il sort alors son arme et réplique avec trois coups de couteau au torse.

La victime s'écarte de lui, traverse la rue et chute. Keneff Leauva la rejoint et lui met deux coups de couteau supplémentaires, aux jambes.

Sur le live allumé de "DZ la vraie", les internautes, sidérés, l'entendent hurler d'effroi en direct. Le décès de Moussa est prononcé une heure après, le suspect arrêté chez l'actrice.

La défense de Keneff Leauva, poursuivi pour assassinat et passible de la perpétuité, soutient qu'il n'avait pas l'intention de tuer et ne cherchait qu'à se défendre face à un adversaire imposant et menaçant.

"Il n'y a eu ni guet-apens ni préméditation. C'est la victime qui s'est imposée nuitamment aux alentours du domicile. Dès le début de l'altercation, Keneff a reçu des coups très violents qui lui ont fracassé la mâchoire. Il ne pouvait qu'avoir peur pour sa vie", a déclaré à l'AFP son avocate Dominique Beyreuther-Minkov.

Contactés, les avocats des parties civiles n'ont pas souhaité faire de déclaration.

Le verdict est attendu le 10 février.