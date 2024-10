Du Périgord à Los Angeles, la chanteuse Camille en quête d'Oscars pour "Emilia Perez"

"On était dans la forêt, on sera devant l'océan". La chanteuse Camille quitte son cocon du Périgord pour s'installer en famille à Los Angeles et défendre aux Oscars la bande originale du film "Emilia Perez", composée avec son compagnon Clément Ducol.

Depuis l'écriture du scénario jusqu'au tournage et la prochaine sortie de la BO du film, l'odyssée mexicaine et transgenre de Jacques Audiard a occupé cinq ans de la vie du couple, qui va désormais mener bataille à Hollywood pour concourir en mars dans deux catégories musicales.

Choisi pour représenter la France, ce long-métrage musical, récompensé du prix du jury à Cannes, qui a attiré près d'un million de spectateurs en France, pourrait aussi briguer l'Oscar du meilleur film étranger.

"C'est une vraie campagne électorale", observe Clément Ducol, multi-instrumentiste de 42 ans, interviewé à Paris par l'AFP avec Camille. "Il faut rencontrer les votants, faire des projections, des dîners".

Pour des raisons familiales et "écologiques", le couple n'envisageait pas "de faire 50 aller-retours en deux mois" et a pris la décision radicale de s'installer avec leurs deux enfants dans le temple de "l'entertainment" américain.

La transition pourrait sembler brutale pour Clément Ducol, venu du classique et compositeur de plusieurs musiques de films, et Camille, 46 ans, chanteuse organique qui cultive sa singularité depuis son album "Le fil" (2005). Il y a plusieurs années, le couple a fui la vie urbaine et les conventions pour cultiver son art dans la campagne du Périgord.

Les deux musiciens voient toutefois dans leur escapade américaine le prolongement naturel de l'aventure entamée en 2020 lors leur première résidence avec Jacques Audiard et son scénariste fétiche Thomas Bidegain, aux prémices de la confection d'"Emilia Perez".

"On est arrivés là où on est en est parce qu’on a fait une résidence dans le Périgord. Et maintenant on va à Los Angeles", résume d'un trait d'humour Camille, qui a composé les paroles d'"Emilia Perez" en espagnol - langue qu'elle ne parle pas - et dont le chant a servi de matrice aux interprètes du film, Selena Gomez, Zoe Saldaña et l'actrice transgenre Karla Sofia Gascon.

"Petit bébé"

Ce lien filial avec "Emilia Perez" est pour beaucoup dans leur décision d'accompagner le film aux États-Unis, où sa sortie est prévue le 1er novembre en même temps que celle, en format numérique, de leur double album.

"On est très motivés, on a énormément travaillé sur ce film, on adore ce qu'il raconte et on a envie de faire honneur à ce travail", souligne Camille. "C'est notre petit bébé", complète Clément Ducol.

Alors que le script n'était qu'une esquisse de vingt pages, leurs musiques, chansons et paroles ont épousé, quasiment en temps réel, les évolutions scénaristiques d'Audiard et de son compère. Après un petit échange matinal, chacun repartait écrire sa partition, influencé par les autres.

"C'était jouissif", se remémore Clément Ducol. "La musique a été partie prenante de la construction de la narration et s'est transformée à l’image des personnages principaux qui évoluent sans cesse".

Le cinéaste et son coscénariste, habitués au temps long des tournages, ont pu cette fois voir leur histoire, le soir même de son écriture, s'incarner en chansons.

La chanteuse Camille lors d'une session photo à Paris, le 9 octobre 2024 AFP

"Ils jubilaient, se souvient Clément Ducol. La chanson est un tel concentré de narration qu'il leur est arrivé de dire : +C'est génial, on peut virer 20 pages de scénario, vous dites tout dans cette chanson+".

"La musique ne reflète pas le film, elle a été tissée en même temps", résume Camille.

À ce temps de création en huis clos a succédé celui du tournage, des équipes techniques à rallonge. "C'était le ruisseau qui rejoint la rivière, analyse Camille. D'une équipe de 4, tu passes à 150".

La confection du double album a permis au tandem de retravailler en petit comité un matériau musical désormais enrichi du chant des actrices, guidé par le fil rouge de la voix de Camille, mêlant des extraits du film et transcendant les styles.

"C'est une mosaïque de genres, glisse Camille, tout comme +Emilia Perez+".