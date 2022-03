Dubaï, première ville du Moyen-Orient à rejoindre le guide Michelin

Dubaï va être la première ville du Moyen-Orient à avoir sa sélection de restaurants dans le guide Michelin, a annoncé mardi le célèbre guide gastronomique français.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Dubaï a rejoint la famille du guide Michelin. Notre équipe d’inspecteurs est déjà sur le terrain pour faire la première sélection de restaurants, qui sera dévoilée en juin", a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international des guides Michelin, dans un communiqué.

Dubaï, l’un des sept émirats des Emirats Arabes Unis, est la 36e destination mondiale et la première au Moyen-Orient pour les inspecteurs du fameux guide rouge qui ont pour mission d'y dénicher "le meilleur de la gastronomie".

Avec plus de 7,2 millions de touristes accueillis l’année dernière et une population composée de quelque 90% d’expatriés, le riche état du Golfe compte "des milliers de restaurants servant des cuisines variées, allant de la cuisine gastronomique au street food", a souligné pour sa part Issam Kazim, de l'organisme public Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Les établissements de Dubaï, dont certains ont été ouverts par des chefs mondialement reconnus, seront testés et évalués selon les critères appliqués par le guide dans les autres pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

Ils pourraient décrocher les prestigieuses une, deux ou trois étoiles qui récompensent la cuisine d’excellence, ou le Bib Gourmand décerné aux bonnes petites tables.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin à destination des automobilistes, le guide Michelin est une référence pour les amateurs de cuisine dans le monde.