"Dune", "Licorice Pizza" et "West Side Story" dans la course aux prix cinématographiques

Le space opera "Dune", la chronique adolescente saveur 70s "Licorice Pizza" et le remake de la comédie musicale "West Side Story" ont été propulsés jeudi dans la course aux prix d'Hollywood par des nominations de la part de plusieurs organisations de l'industrie cinématographique.

Les trois films ont été sélectionnés par les syndicats des réalisateurs, des producteurs et des scénaristes, ce qui en fait du même coup des candidats probables pour les Oscars aux côtés des favoris "Belfast" et "The Power of the Dog" qui ont aussi reçu plusieurs nominations.

Les différents syndicats professionnels d'Hollywood décernent tous les ans leurs prix, récompensant les oeuvres les plus méritantes à leurs yeux et traçant souvent le chemin vers les Oscars, récompenses phares qui clôturent traditionnellement la saison.

Coïncidence d'un calendrier encore bousculé cette année par le coronavirus, les différents collèges de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui organise les Oscars, ont commencé à voter jeudi pour leurs nominations. Elles seront dévoilées le 8 février.

L'association américaine des réalisateurs (DGA) est considérée par les experts comme un indicateur très fiable en vue des Oscars: 16 fois au cours des 18 dernières années, le principal gagnant a remporté dans la foulée l'Oscar du meilleur réalisateur.

Cette année, la DGA a retenu Kenneth Branagh pour "Belfast", Jane Campion pour "The Power of the Dog", Denis Villeneuve pour "Dune", Paul Thomas Anderson pour "Licorice Pizza" et Steven Spielberg pour "West Side Story."

Ces cinq films figurent également dans les nominations dévoilées jeudi par l'association des producteurs(PGA), qui compte dix titres au total. Depuis la création des PGA Awards en 1990, tous les films ayant reçu l'Oscar suprême du meilleur long-métrage figuraient dans la sélection des PGA, à l'exception d'un seul: "Braveheart" en 1996.

- Saison des prix prolongée -

Parmi les absents remarqués de la liste des nominations ce jeudi figurent "The Tragedy of Macbeth" de Joel Coen et "House of Gucci" de Ridley Scott.

Les fans qui espéraient voir en lice de grands succès commerciaux comme "Spider-Man: No Way Home" (1,7 milliard de dollars de recettes) ou le dernier James Bond "No Time To Die" ont aussi été déçus.

"Dune", adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert par Denis Villeneuve, a en revanche reçu un grand coup de pouce jeudi avec ses nominations, après avoir été laissé pour compte début janvier par le syndicat des acteurs.

"Licorice Pizza", qui explore la nostalgie de l'adolescence dans le Los Angeles des années 1970, et "West Side Story" n'avaient pas eu beaucoup plus de chance à l'époque mais ont été retenus, tout comme "Dune", par le syndicat des scénaristes (WGA).

"Belfast", inspiré par l'enfance de Kenneth Brannagh au coeur des violences nord-irlandaises de la fin des années 1960 et le western sombre "The Power of the Dog" n'étaient pas éligibles aux WGA Awards mais sont présents dans de nombreuses catégories pour les autres nominations.

La saison des prix cinématographiques a été prolongée cette année par le report de la cérémonie des Oscars au 27 mars, vraisemblablement pour éviter un conflit avec les JO d'hiver et la finale du championnat de football américain, qui se déroule à Los Angeles.