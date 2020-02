Eastwood redonne vie à Richard Jewell, "héros" de l'attentat des JO d'Atlanta

Dans "Le cas Richard Jewell", en salles mercredi, Clint Eastwood retrace l'histoire de l'agent de sécurité soupçonné à tort d'avoir posé une bombe aux Jeux olympiques d'Atlanta, un film qui a suscité une polémique aux Etats-Unis pour le portrait qu'il dresse d'une journaliste.

Tiré d'une histoire vraie, retraçant comme souvent chez Clint Eastwood le parcours d'un héros - ou antihéros - américain ordinaire pris dans la tourmente, "Le cas Richard Jewell" raconte l'histoire de cet ancien policier.

D'abord célébré en héros pour avoir trouvé le sac à dos contenant un engin explosif à Atlanta, pendant les JO d'été de 1996, il avait ensuite été très vite présenté par la presse comme un suspect, sans qu'il soit arrêté ou mis en examen.

L'explosion avait fait deux morts et plus de cent blessés.

L'ex-policier, alors âgé de 33 ans, avait été rayé de la liste des suspects par le FBI après 88 jours pendant lesquels les chaînes de télévision avaient campé devant sa maison, décortiquant sa vie et pourchassant ses proches.

"On ne lui a jamais donné la chance d'être présumé innocent", avait dit Clint Eastwood aux journalistes, lors de l'avant-première mondiale du film à Los Angeles en novembre.

Richard Jewell est décédé en 2007 à 44 ans de problèmes cardiaques liés à un diabète. Le véritable coupable, Eric Rudolph, avait été arrêté en 2003 et condamné à la prison à vie deux ans plus tard.

Un journal d'Atlanta, l'Atlanta Journal-Constitution (AJC), qui avait joué un rôle décisif à l'époque, a dénoncé en décembre le portrait de l'une de ses rédactrices brossé par Clint Eastwood dans le film, insinuant qu'elle avait couché avec un policier en échange d'informations.

Dans le film, Kathy Scruggs, qui faisait partie des journalistes ayant rapidement établi que Richard Jewell était considéré comme suspect par le FBI, est montrée en train de proposer une relation sexuelle à un agent du FBI en échange de l'identité du suspect, ce qu'ont formellement démenti son journal et ses collègues de l'époque. Kathy Scruggs est décédée en 2001.

"Le portrait de notre reporter est choquant, faux" et a été inventé par Hollywood, avait déclaré à l'AFP Kevin Riley, rédacteur en chef de l'AJC.

Cox Enterprises, propriétaire du journal d'Atlanta, avait envoyé une lettre à Clint Eastwood et aux studios Warner Bros, déplorant le fait que le journal et ses employés soient "dépeints de manière inexacte et diffamatoire".

Le film se fonde "sur une grande quantité d'éléments matériels hautement crédibles" et "les allégations de l'AJC sont sans fondement", avait affirmé Warner dans sa réponse à la lettre.

