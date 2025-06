Ecrasée de chaleur, la France fête la musique

Une France écrasée de chaleur fête la musique, comme chaque 21 juin, avec des milliers de concerts amateurs et professionnels, dont un grand rendez-vous au pied de la vasque olympique, de retour à Paris.

La vague de chaleur qui culmine sur l'ensemble de l'Hexagone, surtout dans l'ouest du pays, a déjà eu raison de certains évènements, annulés par mesure de précaution.

C'est le cas à Brive, où la municipalité a annoncé l'annulation de certains concerts, comme à Tours, où un concert choral qui devait avoir lieu à 17H00 dans la cour du Palais de justice a été annulé, Météo-France prévoyant 36°C en fin d’après-midi.

Des participants à la Fête de la musique en pleine vague de chaleur, le 21 juin 2025 à Paris AFP

Dès le matin, le ministre de la Santé Yannick Neuder a appelé les Français, et notamment ceux qui souhaitent participer à la Fête de la musique, à s'hydrater et à modérer leur consommation d'alcool.

"Ce soir, il y aura la fête de la musique, il faut modérer ses consommations d'alcool, particulièrement quand il fait chaud", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à l’Hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne).

"Sauver l'amour"

Musiques traditionnelles, rap, techno, classique... Cette année encore, pour la 44e édition, tous les genres sont à l'honneur, dans les bars, rues, parcs et jardins aux quatre coins du pays.

Présenté comme le point d'orgue, un concert gratuit est organisé dans les jardins du Louvre, où la vasque olympique s'élèvera dans le ciel sur une version inédite d'un tube de Daniel Balavoine.

Quarante ans après sa sortie, "Sauver l'amour", signé d'une des figures de la chanson française, s'apprête à renaître dans une version électro concoctée par le compositeur Victor le Masne, directeur musical des cérémonies des Jeux de Paris en 2024.

Cette chanson, destinée également aux plateformes de streaming, doit accompagner la première élévation de la vasque à 22H11, prévue chaque soir jusqu'au 14 septembre aux Tuileries.

Le concert, qui démarrera à 21H00, réunit 21 artistes dont Abd al Malik, Alex Montembault ("Starmania"), Bernard Lavilliers, Jeanne Added, Kalash, le groupe La Femme ou encore les jeunes talents Solann, Max Baby et Marine, gagnante de la dernière saison de la Star Academy.

Le président français Emmanuel Macron s'exprime sur scène à la veille de la Fête de la musique, le 20 juin 2025 à Paris POOL/AFP

La programmation inclut aussi des artistes à l'écho international, comme la chanteuse Camille, oscarisée avec son partenaire Clément Ducol pour la musique du film "Emilia Perez" de Jacques Audiard, Christine and The Queens, projet artistique de Rahim Redcar qui a séduit le public américain, ou le trio de DJs Major Lazer, avec leur carton planétaire "Lean on".

Environ 35.000 spectateurs sont attendus à l'évènement, diffusé sur France 2.

"On arrive"

Au-delà de ce concert, cette année, la Fête de la musique semble susciter un engouement particulier sur les réseaux sociaux auprès des touristes internationaux, notamment britanniques.

Nombre d'entre eux expliquent dans des vidéos sur la plateforme TikTok vouloir se rendre à Paris pour l'évènement, perçu comme "the place to be". "Que ça vous plaise ou non, on arrive", s'exclame ainsi l'influenceur britannique aux 161.000 abonnés Andrew Ola.

La vasque olympique dans le ciel de Paris lors des JO, le 8 août 2024 AFP/Archives

Outre la chaleur, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé aux préfets, dans tout le pays, de maintenir "une extrême vigilance", en raison du "niveau très élevé de la menace terroriste" et des risques de débordements.

La Fête de la musique et le concert au Louvre viennent clore la première France Music Week, semaine internationale de promotion de la filière musicale française.

De son côté, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit favorable à une candidature de la French Touch, qui réunit les grands noms de la musique électro française, à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, dans un entretien à la radio musicale FG, qui sera diffusé lundi.