Edgar Morin, 102 ans, va publier un livre perdu, retrouvé et remodelé

Le philosophe Edgar Morin, 102 ans, va publier en avril un livre dont il avait perdu le manuscrit il y a 40 ans, avant de le retrouver, puis de le remodeler et de l'achever, a annoncé lundi Actes Sud.

"La Méthode de la méthode, manuscrit perdu" doit paraître le 24 avril au terme d'un parcours original.

Cet essai philosophique devait être initialement le troisième et dernier tome d'un cycle encyclopédique publié par les éditions du Seuil, "La Méthode", après "La Nature de la nature" en 1977 et "La Vie de la vie" en 1980.

"En 1983, Edgar Morin perd le manuscrit", explique Actes Sud, dans un communiqué annonçant cette parution.

Le philosophe, alors âgé de 62 ans, se lance donc dans un projet encore plus ambitieux. Le troisième tome de "La Méthode" ("La Connaissance de la connaissance") paraît en 1986, et le sixième et dernier ("Éthique") en 2004.

"Ses multiples expériences existentielles et intellectuelles ont entre-temps créé de nouvelles arborescences, des ramifications éducatives, sociologiques et politiques qui permettent à la pensée complexe, dont il est l'instigateur, de se concrétiser et de s'épanouir", explique Actes Sud.

Cette œuvre est terminée quand "Edgar Morin retrouve le manuscrit perdu qu'il va mettre 20 ans à reprendre", selon l'éditeur.

"Le présent texte ne remplace donc pas les volumes 3 à 6 qui ont suivi mais les annonce et, en quelque sorte, les mûrit", estime Actes Sud.

Edgar Morin n'a jamais cessé d'écrire depuis son premier ouvrage en 1946. Il a publié en 2021 des mémoires, "Leçons d'un siècle de vie", en 2022 un appel à la révolte contre les périls qui guettent l'humanité, "Réveillons-nous", et en 2023 deux livres dont un essai de géopolitique, "De guerre en guerre: de 1940 à l'Ukraine".