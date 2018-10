Edition: Anna Pavlowitch nommée à la tête de Flammarion et de J'ai Lu

Après le départ de son ancien patron Gilles Haéri, Flammarion, la maison d'édition de Michel Houellebecq, va être dirigée par Anna Pavlowitch, entrée dans la maison en 2007, a annoncé vendredi Antoine Gallimard dans un communiqué

Anna Pavlowitch "est nommée présidente de Flammarion et de J'ai Lu (et) conserve la direction du département Littérature de Flammarion". A partir de début novembre, elle sera assistée de Patrice Margotin, jusqu'ici directeur des éditions Delcourt.

"Avec le soutien de Teresa Cremisi et des différents éditeurs de la maison, ils porteront une ambition renouvelée, dans un contexte très concurrentiel", souligne M. Gallimard.

Flammarion a été racheté en septembre 2012 par Madrigall, maison mère de Gallimard et troisième groupe d'édition français. Son ancien patron Gilles Haéri avait annoncé son départ cet été pour Albin Michel, après dix-sept ans dans la maison, dont trois à sa tête.

Entrée chez Flammarion en 2007, Anna Pavlowitch a d'abord été responsable éditoriale chez J'ai lu, avant d'être nommée à sa tête quatre ans plus tard. Depuis 2015, elle dirigeait le département de littérature générale et les marques Pygmalion et Arthaud.

Patrice Margotin a lui commencé sa carrière chez Nestlé avant de rejoindre l'édition, chez Gallimard puis à partir de 2014, chez Delcourt dont il était le directeur général.